Estes bebés têm quatro meses e já estão em pé

Sabe-se que os bebés conseguem ficar em pé entre os noves e os 16 meses. Mas, com treino, podem permanecer em pé logo entre os três e os cinco meses, de acordo com um estudo publicado na revista Frontiers in Psychology.

Um curso de natação para bebés foi o ponto de partida. Foram 12 os bebés atletas prontos a enfrentar o desafio: sete eram raparigas e os restantes cinco eram rapazes, todos da área da cidade de Reiquiavique, na Islândia. O curso durou 12 semanas e realizava-se duas vezes por semana durante uma hora. Nas sessões eram sempre acompanhados por um dos seus pais e o instrutor Snorri Magnússon, o responsável por este curso.

Logo na segunda sessão, um dos bebés conseguiu estar em pé na mão do seu instrutor durante cerca de 15 segundos e metade dos bebés conseguiu o mesmo feito depois da 12ª sessão, ou seja, ainda o curso estava a meio. Quando o curso terminou, 11 das crianças permanecia em pé durante mais de 15 segundos e uma ficava assim durante oito segundos.

“Os resultados são sensacionais se os compararmos com o que normalmente esperamos das crianças com esta idade”, diz Hermundur Sigmundsson, da Universidade Norueguesa de Ciências e Tecnologia, em Trondheim, e o principal autor do estudo, num comunicado. “Em média, quando as crianças com [um mais de] quatro meses de idade são treinadas, ficam em pé sem apoio. A mais nova tinha [um pouco mais de] três meses [e meio]”, explicou, acrescentando que quando aprendem os bebés não se esquecem.

Foto Bebé com quase cinco meses DR

Este estudo pode dar-nos mais informações sobre como desenvolvemos o equilíbrio e a capacidade para controlar os nossos movimentos, refere ainda o comunicado universidade norueguesa. “As crianças conseguem mais do que pensamos”, afirma por sua vez Hermundur Sigmundsson, que realça que para esta aprendizagem é importante a prática, tal como na álgebra.

O artigo científico realça que este trabalho pode ter algumas limitações, por causa do número de bebés observados. “Devido ao pequeno número de bebés, as correlações devem ser interpretadas cuidadosamente”, lê-se. Ainda assim, o comunicado também destaca que o artigo foi revisto por “cientistas de topo no campo do desenvolvimento motor na infância”, incluindo Daniela Corbetta, da Universidade do Tennessee, Carl Peter Gabbard, da Universidade A&M do Texas, e David Ian Anderson, da Universidade do Estado de São Francisco, todas nos Estados Unidos.

De uma coisa se pode ter a certeza: 12 bebés islandeses com cerca de quatro ficaram em pé sem apoio durante alguns segundos.

