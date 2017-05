Dispositivo inovador implantado no Hospital de Santa Marta em doentes com angina de peito

A implantação de um dispositivo numa veia cardíaca para aliviar os doentes com angina de peito e sem mais alternativas terapêuticas, procedimento inovador na Península Ibérica, foi realizada na sexta-feira no Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC).

PUB

De acordo com um comunicado desta unidade de saúde, o procedimento, que é "minimamente invasivo", consiste na "implantação do dispositivo Reducer no seio coronário (uma veia cardíaca), de doentes que, apesar de medicados e esgotadas todas as terapêuticas convencionais, permaneciam ainda com angina de peito".

O dispositivo é "uma rede metálica em forma de ampulheta, expansível por balão" e "foi desenvolvido para aliviar os doentes que não têm outras opções para atenuar ou eliminar a isquemia de causa cardíaca" (angina de peito).

PUB

Um dos inventores do dispositivo, Shmuel Banai, de Telavive, colaborou no procedimento que foi realizado no Laboratório de Hemodinâmica do CHLC (polo de Santa Marta).

Os candidatos à técnica são doentes que já foram intervencionados, quer com cirurgia de bypass coronário ou através de angioplastia coronária com implantação de stents. Apesar de se encontrarem medicados com diversos fármacos mantêm as queixas de dor no peito.

Oclusão do bypass

O hospital explica que isso acontece porque os bypasses sofreram oclusão com o decorrer do tempo, ou os stents se obstruíram ou porque a natureza difusa das placas de aterosclerose ou o pequeno calibre dos vasos não permitem qualquer um destes dois procedimentos.

O Reducer é implantado através de uma veia do pescoço, apenas com anestesia local, e conduzido até à aurícula direita e seio coronário, onde é expandido com um balão.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Aí chegado, o dispositivo provoca um estreitamento focal que, aumentando a pressão no seio coronário, provoca uma redistribuição do sangue das áreas bem irrigadas do músculo cardíaco, para as mal irrigadas, zonas que estão em isquemia e que produzem a dor cardíaca típica, a angina de peito, prossegue o hospital.

O mesmo comunicado refere que "as implantações decorreram sem complicações e os doentes tiveram alta nas 48 horas subsequentes".

Segundo os cardiologistas de intervenção do CHLC (polo de Santa Marta) estimam que existe um conjunto de doentes distribuídos por todo o território nacional, maioritariamente seguidos em consultas de cardiologia ou de medicina interna, que se mantêm sintomáticos apesar de esgotadas todas as opções terapêuticas (cirurgia, cateterismo com implantação de 'stents', medicamentos) e que têm agora uma nova arma na melhoria dos seus sintomas e qualidade de vida.

PUB

PUB