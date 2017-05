António Costa quer regiões da fronteira como novos centros para o mercado ibérico

O primeiro-ministro, António Costa, manifestou esta segunda-feira, a propósito do arranque da cimeira ibérica, a intenção de afirmar as regiões de fronteira como novas centralidades de um grande mercado ibérico de 60 milhões de consumidores.

Na sua conta do Twitter, em português e em espanhol, Costa escreve: "Queremos afirmar as regiões de fronteira como novas centralidades de um grande mercado ibérico de 60 milhões de consumidores".

Queremos afirmar as regiões de fronteira como novas centralidades de um grande mercado ibérico de 60 milhões de consumidores. — António Costa (@antoniocostapm) 29 de maio de 2017

António Costa escreve também que o Governo português está centrado na cooperação transfronteiriça: "Queremos fazer de uma linha de separação um ponto de união", acrescenta.

Inicia hoje a Cimeira Luso Espanhola. Centrados na cooperação transfronteiriça, queremos fazer de uma linha de separação um ponto de união. — António Costa (@antoniocostapm) 29 de maio de 2017

A 29.ª cimeira Portugal/Espanha decorre esta segunda e terça-feira em Vila Real e é dedicada à cooperação transfronteiriça em áreas como energia, infra-estruturas e ambiente, arrancando com uma viagem de barco no Douro. Os trabalhos oficiais começam de manhã, com as duas delegações a partirem de Vega Terrón, em Espanha, para descer o Douro de barco, ao mesmo tempo que, a bordo, têm início as reuniões sectoriais entre os vários ministros dos executivos de Portugal e de Espanha. Ainda no Douro, haverá um almoço oficial da 29.ª cimeira ibérica, chegando as comitivas pelas 16h ao porto da Sra. da Ribeira.

