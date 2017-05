Costa quer transformar regiões de fronteira em novas centralidades ibéricas

O primeiro-ministro, António Costa, manifestou hoje, a propósito do arranque da cimeira ibérica, a intenção de afirmar as regiões de fronteira como novas centralidades de um grande mercado ibérico de 60 milhões de consumidores.

PUB

Na sua conta do Twitter, em português e em espanhol, Costa escreve: "Queremos afirmar as regiões de fronteira como novas centralidades de um grande mercado ibérico de 60 milhões de consumidores".

António Costa escreve também que o Governo português está centrado na cooperação transfronteiriça. "Queremos fazer de uma linha de separação um ponto de união", acrescenta.

PUB

A 29.ª cimeira Portugal/Espanha decorre hoje e na terça-feira em Vila Real e é dedicada à cooperação transfronteiriça em áreas como energia, infraestruturas e ambiente, arrancando com uma viagem de barco no Douro.

Os trabalhos oficiais começam de manhã, com as duas delegações a partirem de Vega Terrón, em Espanha, para descer o Douro de barco, ao mesmo tempo que, a bordo, têm início as reuniões setoriais entre os vários ministros dos executivos de Portugal e de Espanha.

Ainda no Douro, haverá um almoço oficial da 29.ª cimeira ibérica, chegando as comitivas pelas 16:00 ao porto da Sra. da Ribeira.

O presidente do Governo de Espanha, Mariano Rajoy, definiu a cimeira ibérica que hoje arranca como uma "magnífica oportunidade" para potenciar relações já de si "excelentes" com Portugal.

Na rede social Twitter, o espanhol considerou que esta é uma oportunidade para potenciar "ainda mais" as relações excelentes com Portugal e a "grande sintonia" com o chefe do Governo português, António Costa.

Esta manhã, também no Twitter, e igualmente a propósito do arranque da cimeira ibérica, António Costa mostrou a intenção de afirmar as regiões de fronteira como novas centralidades de um grande mercado ibérico de 60 milhões de consumidores.

"Queremos afirmar as regiões de fronteira como novas centralidades de um grande mercado ibérico de 60 milhões de consumidores", escreveu o governante, em português e castelhano.

A 29.ª cimeira Portugal/Espanha decorre hoje e na terça-feira em Vila Real e é dedicada à cooperação transfronteiriça em áreas como energia, infraestruturas e ambiente, arrancando com uma viagem de barco no Douro.

Pelas 12h15 de Portugal (mais uma hora em Espanha), a embarcação aguardava as duas comitivas em Vega Terrón, no lado espanhol, perto da fronteira portuguesa e de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda.

Rajoy e Costa num barco

A comitiva espanhola, encabeçada por Rajoy, esperou em Salamanca pela delegação portuguesa, que aterrou esta manhã na base aérea da cidade espanhola, deslocando-se posteriormente para a viagem de barco no Douro que marca o arranque oficial dos trabalhos.

A bordo, terão lugar reuniões setoriais entre os vários ministros dos executivos de Portugal e de Espanha, entre os quais se encontram os titulares de pastas como Negócios Estrangeiros ou Defesa.

Ainda no Douro, haverá um almoço oficial da 29.ª cimeira ibérica, chegando as comitivas pelas 16h ao porto da Sra. da Ribeira. De noite, haverá um jantar reservado, em Vila Real, para finalizar o primeiro dia de trabalhos.

Na terça-feira, as delegações reúnem-se no palácio de Amarante de Vila Real, começando o dia com um encontro empresarial e intervenções dos chefes dos governos de Portugal e Espanha, respetivamente António Costa e Mariano Rajoy.

Depois, as comitivas partem para a Casa de Mateus, onde decorrerá a reunião plenária dos governantes, estando agendada para o final da manhã a conferência de imprensa final dos trabalhos e o fecho da 29.ª cimeira ibérica.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O 'Brexit', um debate sobre o futuro da União Europeia (UE), com especial atenção ao reforço da União Económica e Monetária e o reforço da dimensão social da UE são temas que integrarão a agenda de dois dias dos governantes, indicaram fontes dos executivos dos dois países.

As cimeiras ibéricas são reuniões anuais bilaterais realizadas entre o presidente do Governo de Espanha e o primeiro-ministro de Portugal onde se discutem questões de grande interesse para ambos os governos e projetos de cooperação entre os dois países.

Esta será a primeira reunião com António Costa como chefe do Governo de Portugal, já que em 2016 não decorreu a cimeira devido à conjuntura política de Espanha, na altura com um executivo de gestão.

PUB

PUB