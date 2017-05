Tubarão salta para um barco na Austrália. Pescador diz que é algo "mundano"

Um homem de 73 anos estava a pescar na costa Leste da Austrália, a 450 milhas a norte de Sydney, quando um tubarão saltou para dentro do barco.

O animal, um tubarão branco com 2,7 metros, feriu um braço de Terry Selwood, o pescador que relatou a história à televisão ABC.

Selwood pesca há mais de 60 anos. Confessa que nunca tinha presenciado nada semelhante e desvaloriza o caso. “Realmente não é uma grande história, é só uma coisa mundana que acabou de se passar comigo e que vou recordar. Mas estou bem e agora vou reparar os danos causados”, declarou.

"Well I'll be buggered, there's a shark in my boat!" Terry Selwood tells us how a 200kg great white shark ended up in his fishing boat. pic.twitter.com/HabXaDezkt — ABC News (@abcnews) 28 de maio de 2017

O caso aconteceu no sábado passado ao largo da costa de Evans Head, no Norte do Estado de Nova Gales do Sul.

Selwood explica que estava a pescar no alto mar quando, de repente, se viu surpreendido por “algo que aterrou no barco pela parte superior do motor”. Esse "objecto" voador era um tubarão de 2,7 metros e 200 quilos. O barco do pescador australiano tem 4,5 metros de comprimento e 1,4 metros de largura, diz o jornal Independent.

O tubarão acabou por ficar encurralado no barco. “A barbatana lateral do tubarão golpeou-me no antebraço, atirou-me ao chão e acabei por cair de joelhos e mãos no chão”, declarou Terry à ABC.

O animal começou a mover-se rapidamente e o pescador de 73 anos continuava a perder sangue e sentia-se atordoado com o impacto da barbatana do animal. “Meu Deus, tenho que sair daqui”, recorda Terry, quando questionado sobre o que pensou naqueles instantes.

“Ali estava eu de quatro patas e o tubarão olhou para mim e começou a mexer-se”, continuou Selwood, que durante este encontro com o tubarão não conseguiu alcançar a sua arma.

No final, conseguiu contactar via rádio os voluntários de resgate marinho de Evans Head, que vieram em auxílio e o levaram até à costa. O barco do pescador australiano ficou no mar com o tubarão a bordo.

A ferida no antebraço foi tratada logo na praia e depois Selwood foi encaminhado para o hospital de Lismore.

Em alto mar, o departamento de Indústrias Primárias retirava o tubarão do barco com uma máquina empilhadora. O animal foi levado para autópsia para confirmar a sua idade e género.

Terry diz não entender o que atraiu o tubarão à sua embarcação: "Por alguma razão desconhecida, o tubarão saltou fora de água e caiu no barco", explica.

Segundo o jornal Guardian, o pescador relatou que as condições atmosféricas eram estáveis no sábado à tarde e por isso não existe razão óbvia para o salto do animal.

“Estava a usar pequenos pedaços de sardinha para pescar goraz do fundo do oceano. Mas a linha estava debaixo do barco, não na parte de trás da embarcação de onde veio o tubarão”, afirmou o pescador.

Apesar do encontro inesperado,Terry não teme volta ao mar. "Não me dissuadirá de pescar, de maneira nenhuma", garante.

Segundo o New York Times, encontros entre tubarões e humanos são um problema frequente na Austrália. Desde 2012 já morreram 14 pessoas no continente australiano devido a ataques de tubarões.

