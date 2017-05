Coreia do Norte lançou mais um projéctil, Japão alerta para riscos da aviação

A Coreia do Norte disparou mais um projéctil não identificado até agora, na segunda-feira (noite de domingo em Portugal). Segundo a Reuters, o lançamento ocorreu na região de Wonsan, na costa leste, em direcção a Este, segundo informações do exército sul-coreano. A agência Yonhap especula que possa ter sido mais um míssil. O mais recente tinha sido disparado há precisamente uma semana, a 21 de Maio.

PUB

O Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in convocou imediatamente o Conselho Nacional de Segurança, que vai reunir-se às 22h30 (hora de Portugal continental).

Um porta-voz do governo japonês, citado pela mesma agência de notícias, admitiu que, a tratar-se de um míssil, este deveria cair em águas pertencentes à zona económica exclusiva do Japão. O mesmo responsável adiantou ainda que o Governo nipónico enviou prontamente um forte protesto contra esta manobra do país vizinho a norte. Além disso, como salienta este porta-voz, as manobras de Pyongyang representam um "sério risco para aviação e a marinha".

PUB

PUB

PUB