Electricidade: Passos e cuidados a ter na mudança de fornecedor

No Dia Mundial da Energia há pequenos gestos que podem reduzir a factura. Um dos mais significativos apontados pela DECO Proteste, e que pode abranger um número alargado de famílias, passa pela avaliação da potência contratada, que pode estar desajusta às necessidades e que quanto mais elevada for, maior será o custo.

Para um universo mais restrito de pessoas, mas ainda assim importante, existe a tarifa social de energia, que é um desconto atribuído automaticamente desde 1 de Julho, que incide sobre a potência contratada e está disponível para as famílias mais carenciadas. Também abrange o gás natural. Só é aplicada se o cliente tiver uma potência contratada até 6,9 kVA, no caso da electricidade, e no gás natural até 500 m3, se for titular de um contrato em habitação própria permanente. Se o contrato de fornecimento de energia estiver no nome de outra pessoa há que mudá-lo para quem pode beneficiar desde apoio.

Importante é a escolha de electrodomésticos com maior eficiência energética e a opção pelas lâmpadas LED, bem mais economizadoras. Aconselha-se ainda que se abra o menos vezes possível a porta do frigorífico e se utilize as máquinas com a carga máxima.

É ainda possível combater a energia fantasma, aquela que resulta do facto dos electrodomésticos, mesmo desligados no botão, estarem a consumir energia, com consumos “em stand by ou em off mode”. E já agora, os telemóveis não precisam de ficar a carregar toda a noite.