Casa Branca omite nome do marido do primeiro-ministro do Luxemburgo de foto oficial

A Casa Branca não escreveu o nome de Gauthier Destenay, marido do primeiro-ministro do Luxemburgo, na legenda de uma fotografia dos conjuges dos líderes que participaram em Bruxelas na cimeira da NATO.

A fotografia foi publicada na página oficial da Casa Branca no Facebook, com o nome de todas as mulheres, mas não a de Destenay, o arquitecto belga com quem Xavier Bettel se casou em 2015. O nome de Melania Trump, a mulher do Presidente dos Estados Unidos, era mencionado duas vezes, uma a dizer que pousava com a rainha Matilde da Bélgica e, depois, na lista completa de quem estava na foto.

Muitos seguidores criticaram a atitude. Um deles escreveu: "A omissão do nome do primeiro cavalheiro do Luxemburgo é um flagrante desrespeito e mostra o nível de idiotice que paira nesta Casa Branca". Outro: "Uau. Ele existe, mesmo que queiram ignorar o facto de ser homossexual."

Treze horas depois, a publicação foi editada para incluir o nome de Destenay. As duas menções a Melania Trump mantiveram-se.

