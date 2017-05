Falha no sistema informático da British Airways leva ao cancelamento de voos

A British Airways cancelou todos os voos com partida nos aeroportos londrinos de Heathrow e Gatwick até às 18h deste sábado devido a uma falha informática que está a causar, segundo a companhia, “graves perturbações” nas suas operações a nível mundial. Vários voos em todo o mundo estão a sofrer grandes atrasos. As causas da falha são ainda desconhecidas, embora a British Airways diga que não existem indícios de qualquer ataque cibernético. Foi ainda comunicado que especialistas estão a trabalhar para resolver o problema prontamente.

“Pedimos desculpas pela quebra do sistema informático. Estamos a trabalhar para resolver o problema o mais rápido possível”, declarou a companhia aérea através da rede social Twitter. Para além dos cancelamentos, dos atrasos nos voos e de uma situação de caos em alguns aeroportos, com longas filas de pessoas, diversos utilizadores têm reclamado que não conseguem efectuar reservas ou comprar bilhetes através do sítio na internet da empresa.

A British Airways não especificou quantos voos têm vindo a ser afectados pela falha do sistema. O problema coincide com o início de uma semana de férias escolares no Reino Unido, quando muitas pessoas viajam de férias.

