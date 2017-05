Jeff Bezos doa um milhão de dólares pela liberdade de imprensa nos EUA

O Comité de Repórteres para a Liberdade de Imprensa dos Estados Unidos anunciou esta terça-feira no seu site oficial a recepção de um donativo no valor de um milhão de dólares (cerca de 890 mil euros) de Jeff Bezos, CEO da Amazon e proprietário do jornal Washington Post. Em 46 anos de existência, este é o maior donativo que a organização já recebeu.

"O generoso presente vai ajudar-nos a continuar a crescer, a oferecer apoio jurídico e educacional a muitas outras organizações jornalísticas e a expandir os nossos serviços a jornalistas independentes, redacções sem fins lucrativos e produtores de documentários", declarou David Boardman, presidente do Comité de Repórteres, num comunicado à imprensa.

"Também estaremos em melhores condições para apoiar as redacções locais, os lugares que sofreram com mais impacto da ruptura da indústria de notícias e cuja sobrevivência é tão crucial para a democracia norte-americana quanto as entidades sediadas em Washington e Nova Iorque", acrescentou David Boardman.

O Comité de Repóteres acrescentou ainda que a verba vai ser canalizada para a administração do fundo First Look Media Press Freedom Defense. O fundo avalia pedidos de subvenção e concede apoios a agências noticiosas e jornalistas para conseguirem ter representação legal

"Sentimo-nos honrados pela parceria com a First Look Media e com a expansão do Fundo de Defesa da Liberdade de Imprensa", disse Bruce Brown, diretor-executivo do Comité de Repórteres, citado num comunicado disponível no site oficial do comité.

Bezos tem feito várias declarações públicas em defesa da liberdade de imprensa. Numa entrevista com Kara Swisher e Walt Mossberg, do Recode, em Junho de 2016, o multimilionário condenou a atitude do então candidato presidencial republicano Donald Trump em relação aos jornalistas.

