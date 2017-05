Protestos contra Temer no Brasil resultam em 49 feridos e oito detidos

O que começou como uma manifestação pacífica, convocada para contestar as reformas do Governo, transformou-se num protesto agressivo, com a exigência da destituição de Michel Temer — na sequência de um escândalo de corrupção que atinge grande parte da classe política brasileira. Os protestos, que de acordo com os sindicatos que os organizaram, levaram às ruas de Brasília cerca de 150 mil pessoas. Dos confrontos resultaram pelo menos 49 feridos e oito detidos, aponta a Folha de S. Paulo.

PUB

Escreve a Reuters que este foi o o protesto mais violento desde a manifestação contra o Governo, em 2013.

O Presidente do Brasil, Michel Temer, respondeu com uma ordem para a intervenção das Forças Armadas na zona da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, onde a manifestação terminou com a destruição parcial de edifícios governamentais.

PUB

Esta é a segunda vez que um chefe de Estado brasileiro recorre às forças do exército para responder a manifestações. No total, serão colocados 1500 soldados nas ruas (1300 do Exército e 200 da Marinha), detalha o jornal Globo.

PUB

PUB