The Get Down cancelada pelo Netflix após uma temporada

Anunciada em 2015, The Get Down deu imediatamente que falar por ser a primeira aventura do realizador australiano Baz Luhrmann (Moulin Rouge!, Austrália, O Grande Gatsby) no pequeno ecrã e pelo elevado orçamento que fazia da série a mais cara produção do Netflix até à data. A série contava a história de um grupo de adolescentes oriundos do problemático Bronx, o bairro nova-iorquino caracterizado pela pobreza e pela violência nos anos 1970 e, através de protagonistas ficcionados, recriava o ambiente de ritmos e sonoridades que viria a dar origem ao hip-hop. O cancelamento de The Get Down dá-se quase dois meses após a estreia da segunda metade da primeira temporada no Netflix, segundo avançou esta quinta-feira a revista especializada The Hollywood Reporter (THR).

Esta é a primeira vez que uma série original do serviço de streaming termina após uma única temporada, sendo que havia sido também a primeira produção do Netflix dividida em duas partes – os primeiros seis episódios foram disponibilizados em Agosto de 2016 e os cinco restantes no início de Abril – em vez de ser lançada toda ao mesmo tempo como é tradição. Ao contrário dos 13 episódios inicialmente previstos, a história ficou reduzida a 11 episódios.

The Get Down, que surgiu de um conceito trabalhado por Baz Luhrmann durante dez anos, encontrou o primeiro obstáculo com a saída do showrunner Shawn Ryan em 2016, o que levou a sucessivos atrasos na produção. “Nós começávamos as rodagens e pediam-me que estivesse mais envolvido [no processo] porque ou não estava a resultar ou tinha que ser tudo reestruturado”, disse na altura o realizador à THR.

Luhrmann, que já havia manifestado a intenção de se afastar da série caso esta fosse renovada para uma segunda temporada, anunciou na sua conta de Facebook que uma das razões para o fim prematuro da série foi a realização de um filme que deixou em suspenso antes de começar a produção televisiva. “Entristece-me não poder dividir-me em dois e estar disponível para as duas produções”, escreveu o realizador. “Sinto uma grande ligação com todos aqueles com quem trabalhei e colaborei nesta experiência marcante”.

Além dos vários atrasos nas filmagens, a série enfrentava também problemas financeiros devido aos elevados custos de produção que, segundo havia sido reportado pela Variety, rondariam os 120 milhões de dólares (108 milhões de euros), o mais exorbitante orçamento de sempre para o pequeno ecrã. Baz Luhrmann negou o valor apontado mas não quis revelar números. “Não acho que seja a série mais cara da televisão. Acho que se encaixa no padrão elevado do storytelling”.

De acordo com a mesma revista, The Get Down nunca conseguiu competir com o sucesso de audiências de hits do Netflix como Stranger Things, Narcos ou Orange is the New Black. A primeira parte da série reuniu cerca de 3.2 milhões de espectadores nos Estados Unidos durante os primeiros 31 dias de streaming, um quinto dos números alcançados pela quarta temporada de Orange is the New Black no mesmo período. O elenco da série era composto maioritariamente por actores desconhecidos do grande público e pelos veteranos Giancarlo Esposito e Jimmy Smits.

