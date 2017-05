Por vezes, "é mais perigoso" as crianças navegarem na Net do que brincarem na rua

Perto de 40 crianças foram sinalizadas como desaparecidas em 2016 ao Instituto de Apoio à Criança (IAC), que observou um aumento de 38% no número de casos de raptos parentais, segundo dados divulgados à agência Lusa. No total, o IAC registou 37 casos de desaparecimento de crianças e jovens, mais dois do que no ano anterior, tendo a maioria (17) sido por fuga de casa ou de uma instituição e 14 por rapto parental, mais cinco casos do que em 2015.

Houve ainda dois casos de desaparecimentos de crianças migrantes não acompanhadas e dois casos de crianças perdidas. Noutras duas situações não é especificada a causa do desaparecimento. Em entrevista à Lusa, a propósito do Dia Internacional da Criança Desaparecida, esta quinta-feira, o coordenador do serviço SOS-Criança e secretário-geral do IAC, Manuel Coutinho, manifestou preocupação com a situação das crianças migrantes.

"O que nos está a trazer muita preocupação" é a situação das "crianças migrantes não acompanhadas fugidas da guerra, que são muitas, que se deslocam pela Europa, e depois desaparecem, supondo-se que vão para as redes de tráfico", disse Manuel Coutinho.

Mas as situações de raptos parentais, quando uma criança é levada ou mantida num país diferente do da sua residência por um dos pais ou detentores da sua guarda, contra a vontade do outro, e as fugas também merecem reflexão: "Ninguém foge de um sítio onde está bem. Por isso, quando a criança é encontrada não deve ser devolvida (...) sem se analisar bem o motivo que a levou a sair de lá", adiantou.

Observar as famílias

Nesse sentido, "é importante humanizar as instituições, tentar que funcionem da melhor maneira possível", mas também é "importante pôr a lupa em cima das famílias e perceber o que é que leva as crianças a fugir de casa".

O secretário-geral do IAC contou que muitos menores fogem por iniciativa própria, motivados por situações ligadas à Internet. Por vezes, "é mais perigoso" as crianças estarem a navegar na Internet em casa do que estarem a brincar na rua, disse, advertindo que "o desaparecimento de crianças tem uma correlação positiva com a exposição, principalmente, dos estados de alma e da curiosidade que eles têm nas redes sociais".

As crianças "colocam na Internet os seus estados de alma, as suas tristezas, as suas preocupações, as suas angústias" e do "lado de lá, com um rosto invisível ou com um falso rosto", pode estar "um predador" que "ao aperceber-se da fragilidade da criança pode tentar seleccioná-la para ser vítima das suas sevícias, das suas taras, das suas redes".

Para evitar estas situações, Manuel Coutinho defendeu que é preciso explicar aos jovens os perigos que existem quando navegam na Internet e alertou: "Os pais preocupam-se por os filhos estarem na rua mas deviam preocupar-se mais quando os filhos navegam de uma forma desprotegida na Net".

Raptos parentais aumentam

O aumento dos raptos parentais e o impacto que têm nas crianças também constitui uma preocupação para o psicólogo, sublinhando que "é um mau trato psicológico" que tem de ser eliminado da vida das famílias. "As pessoas têm muitas vezes esta atitude irreflectida porque os adultos estão numa grande conflitualidade, mas a criança fica partida por dentro, fica para sempre com um trauma psicológico bastante grave e deixa de confiar nas pessoas", frisou.

Do total de crianças desaparecidas, quinze ainda não foram localizadas, adiantam os dados do IAC. Nas restantes situações, em que a criança foi localizada, a duração do desaparecimento é variável, sendo que na maioria dos casos (24%) foi inferior a 48 horas.

