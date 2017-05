Autoridades da Madeira detectam caso importado de Hepatite A

Os serviços de saúde da Madeira revelaram nesta quarta-feira ter diagnosticado um caso importado de hepatite A na região autónoma, sendo que o doente se encontra "internado com um quadro clínico favorável".

Segundo o Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais da Madeira, trata-se de um cidadão de nacionalidade belga, que viajava em embarcação própria proveniente do sul de Espanha.

O instituto refere, em comunicado, que "não estão identificadas relações epidemiológicas com o surto de hepatite A em Portugal".

Por outro lado, informa que está a monitorizar a situação e alerta a população para a importância das medidas de prevenção da hepatite A, nomeadamente evitar comportamentos de risco e cumprir com as medidas de higiene pessoal, de forma a prevenir a transmissão através do contacto sexual ou da ingestão de alimentos e água contaminada.

O Instituto da Saúde da Madeira realça que estão disponíveis na região recursos, incluindo vacinas, para dar resposta a eventuais situações de actividade epidémica.

