A "geringonça" portuguesa é como a luxemburguesa: “Ça marche bien

Se Portugal e o Luxemburgo já eram “irmãos gémeos”, como tem dito o Presidente da República na visita a este país, o encontro que o chefe de Estado luso e o primeiro-ministro luxemburguês tiveram esta quarta-feira mostrou como os dois políticos têm também almas gémeas. E os governos improváveis dos dois países, com três partidos a suportar cada um, mostra como são semelhantes nas suas diferenças.

Xavier Bettel ofereceu a Marcelo Rebelo de Sousa um almoço no barroco castelo de Bourglinster, datado do século XI, que com os seus torreões redondos com cobertura em cone, encrustado em colinas verdes, remete para o imaginário dos livros infantis. A boa disposição e empatia entre as duas figuras de Estado eram visíveis desde que chegaram, e mantiveram-se até à conferência de imprensa conjunta, em que se identificaram mutuamente pela energia que resumiram numa palavra: “Paixão”.

Foi Marcelo quem deu o mote: “Com a sua hiperactividade, que me esmaga, encontrei alguém que me ultrapassa”, começou por dizer. Ambos falaram da visão comum sobre a Europa, como “a vontade de construir algo em comum”, nas palavras de Bettel; na grande integração dos portugueses no Luxemburgo que os torna parte “da mesma família” e nos elogios ao povo português pelos esforços no controlo das contas públicas que permitirá sair do Procedimento por Défice Excessivo.

“Escrevi ao primeiro-ministro português a agradecer ter enviado o Presidente da República para podermos partilhar estas boas notícias”, brincou Bettel, já depois de ter elogiado os portugueses pelos sacrifícios para pôr “as contas em ordem”. “É bom ter regras e cumpri-las, mas é preciso investir no futuro”, afirmou o liberal.

Marcelo aproveitou a deixa: “A tecnocracia não mobiliza ninguém, é preciso paixão, é isso que nós [os dois] temos em comum”, resumiu. “Acho que nos encontramos em termos de energia, entusiasmo e paixão, encontramos uma via para um futuro comum, criou-se uma empatia: ambos trabalhamos em prol das pessoas”, acrescentou Xavier.

Tinha sido com a mesma energia e boa disposição que os dois tinham pregado uma partida ao ministro da Justiça. Félix Braz é lusodescente e falava aos jornalistas quando as comitivas e o resto do Governo luxemburguês já estavam dentro do castelo. Explicava que, hoje, a língua luxemburguesa já não era um entrave para quem quer obter a nacionalidade, inclusive para os portugueses.

"Segundo a nova lei há acesso para todos, pode é demorar mais ou menos tempo, para uns cinco ou sete anos, para outros até 20 anos. Qualquer residente do Luxemburgo, mesmo se não falar luxemburguês, tem hipótese de acesso à nacionalidade sem exames, sem testes", dizia.

Nessa altura, já Marcelo e Xavier tinham aparecido à janela, de frente para as câmaras e nas costas do ministro, começando a chamá-lo. “Não fales tanto”, dizia um. “Vais perder o almoço”, dizia o outro. Félix Braz resistia a rir-se, continuando a sua prédica em português.

Perguntaram-lhe o que achava do facto de os dois países terem em comum uma “geringonça”, já que o Governo luxemburguês é uma coligação dos liberais, socialistas e verdes. Mas Xavier e Marcelo continuavam a chamá-lo e a fazê-lo rir, até que Braz se virou e disse que estava a explicar como funciona a “geringonça luxemburguesa”. Bettel disparou: “C’est simple. Ça marche bien [é simples, funciona bem]”. Riram-se e foram todos almoçar.

O dia ia a meio para o Presidente português. Já tinha acompanhado o recenseamento de três portugueses que responderam ao seu apelo da véspera, já tinha visitado a Sociedade Europeia de Satélites, onde trabalham 14 quadros médios e superiores portugueses, e o EBRC Data Center em Betzdorf, onde estão alojadas importantes clouds.

Depois visitou a Cité de Sciences e a Maison du Savoir, onde assistiu à celebração de um protocolo entre as universidade do Luxemburgo e do Porto e improvisou uma sessão de perguntas e respostas com jovens universitários portugueses – são cerca de 500, e várias dezenas vieram só para o ver. Visitou o Museu Nacional de História e da Arte, foi ver o Coração Independente da Joana Vasconcelos instalado na catedral, passou pela casa Robert Schuman, um dos fundadores da União Europeia e terminou o programa oficial desta visita na Philarmonie, a maior sala de espectáculos do país, numa recepção com individualidades portuguesas e luxemburguesas ao som da Orquestra Barroca da Casa da Música.

