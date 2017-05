Brasil: Temer pede apoio das Forças Armadas, manifestantes atacam edifícios do Governo

O Presidente do Brasil, Michel Temer, ordenou a intervenção das Forças Armadas na zona da Esplanada dos Ministérios, na capital Brasília, onde manifestantes atacaram e incendiaram edifícios governamentais esta quarta-feira.

Os confrontos ocorreram no final de um protesto que mobilizou milhares de pessoas em Brasília. O Ministério da Agricultura, o Ministério dos Transportes e o Ministério do Planeamento foram alguns dos edifícios atacados.

A manifestação arrancou de forma pacífica, mas degenerou em violência por volta das 13h30 locais (15h30 em Lisboa), quando os manifestantes se tentaram aproximar do Congresso. Com o agravamento dos confrontos, o Governo brasileiro deu ordem de evacuação de todos os edifícios da Esplanada dos Ministérios.

De acordo com a Folha de São Paulo, o ministro da Defesa Raul Jungmann classificou os episódios de “vandalismo, desrespeito, agressão e ameaça”, tendo igualmente pedido o reforço das Forças Armadas para controlar a situação.

Ato de Temer que autoriza uso das Forças Armadas na manifestação em Brasília já está publicado no Diário Oficial pic.twitter.com/ceMHz4FS5J — Bernardo Caram (@bernardocaram) 24 de maio de 2017

Os organizadores do protesto, as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, União Geral dos Trabalhadores (UGT) e Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST), afirmam que pelo menos 150 mil pessoas saíram às ruas em Brasília. Segundo o jornal Globo, a Polícia Militar brasileira informou que seis dos seus agentes ficaram feridos nos confrontos com os manifestantes.

A manifestação visava inicialmente protestar contra reformas promovidas pelo Governo, mas nos últimos dias o pretexto passou também a ser a destituição de Michel Temer, envolto num escândalo de corrupção que atinge toda a classe política do país, e a realização de eleições directas no país.

A mobilização do exército é criticada por vários senadores. "Não tem cabimento chamar as Forças Armadas", afirma o senador Randolfe Rodrigues, associando o recurso às práticas da ditadura militar. "O uso das Forças Armadas cabe quando todos os mecanismos policiais de segurança tiverem sido esgotados. Mas não é o caso", acrescentou. Outro senador, Humberto Costa, referiu que "o Presidente da República extrapolou as suas competências e tomou uma decisão que compromete a democracia brasileira".

No interior do Congresso, e após ter sido decretada a intervenção do exército, a confusão instalou-se também entre os deputados, registando-se confrontos entre parlamentares que apoiam o Governo e que se opõem a Temer.

Deputados da base e da oposição se agridem durante sessão após Presidência decretar Forças Armadas na rua para garantir a ordem pic.twitter.com/ENiarRgg5d — Folha de S.Paulo (@folha) 24 de maio de 2017

