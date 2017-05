Morreu José Luís, vocalista da banda portuguesa Ekos

Foi um dos vocalistas dos Ekos, um dos grupos pop portugueses dos anos 1960, que foram uma das referências do movimento yé-yé. José Luís Moreira Lourenço morreu esta terça-feira, vítima de doença cardíaca, ficou a saber-se pela página do Facebook do filho do músico.

Os Ekos formaram-se em Lisboa no ano de 1963, tendo sido fundados pelo vocalista Edmundo Falé, por Mário Guia na bateria, António Joaquim no baixo, Joca Santos na guitarra ritmo e João Camilo na guitarra solo. A partir de determinada altura José Luís passou a ser o segundo vocalista do grupo, em grande parte devido ao seu conhecimento das canções de Cliff Richard.

Ao vivo o grupo privilegiava versões dos êxitos dos The Shadows de Cliff Richards, então no auge da popularidade. Segundo fontes da época, numa digressão pelo Algarve terão mesmo chegado a travar conhecimento com Richards, tendo cantado com ele numa festa particular em Albufeira.

Na altura era comum os grupos pop tocarem versões de canções internacionais conhecidas. Aliás, um dos maiores êxitos dos Ekos foi Esquece, versão de Hold me de P.J. Proby, com adaptação de José Luís e António Vieira, que surgiu no primeiro EP do grupo em 1965.

Da mesma geração que os Sheiks, Conjunto Académico de João Paulo, Conchas ou Quarteto 1111, os Ekos participaram no Concurso Yé-Yé no teatro Monumental, que teve lotações esgotadas. Na época, em 1965, a publicação Plateia dizia deles: “Graças aos Ekos, os pequenos conjuntos do tipo yé-yé que proliferam hoje por todo o país, podem sonhar ainda em sair um dia do anonimato, apesar do declínio dos Beatles e outros.”

