PJ detém "ladrão da 'raspadinha'" na Maia

Um homem, de 24 anos, suspeito de roubar "raspadinhas" e de reclamar os prémios dos bilhetes de lotaria, em cafés e papelarias, foi detido pela Polícia Judiciária, na cidade da Maia, no distrito do Porto. Os alegados assaltos ocorreram entre 19 de Abril e a última segunda-feira.

Em declarações à Lusa, fonte da Polícia Judiciária explicou que o indivíduo é suspeito de ter assaltado cinco estabelecimentos em Moreira da Maia, concelho da Maia, e que foi detido no âmbito de uma investigação policial.

"No decurso das diligências de investigação, foram apreendidas várias 'raspadinhas' acabadas de roubar, bem como a arma usada na prática dos crimes que se revelou ser de alarme", informa a Judiciária, acrescentando que o detido "ter-se-á apropriado de cerca de mil euros em dinheiro" e em "bilhetes da lotaria instantânea", cujos prémios reclamava.

A 19 de Abril, por volta do meio-dia, a Judiciária registou um primeiro assalto num café de Moreira da Maia. Depois, o alvo foi uma farmácia, no dia 2 de Maio, por volta da mesma hora. No dia 8 de Maio, pelas 15h00, há registo de um terceiro assalto num outro café de Moreira da Maia.

A 12 de Maio registou-se o quarto assalto, à mesma hora dos anteriores assaltos, mas desta vez numa papelaria, seguindo-se um quinto assalto esta segunda-feira passada, dia 22, pelas 16h00, também num café daquela zona.

