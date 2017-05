Fox News apaga história falsa sobre homicídio do democrata Seth Rich

A Fox News apagou esta terça-feira do seu site um artigo que relacionava a morte de Seth Rich, um funcionário do Partido Democrata norte-americano, com a suposta partilha de informação confidencial sobre Hillary Clinton com o site de denúncias Wikileaks.

“No dia 16 de Maio, uma história foi publicada no site da Fox News sobre a investigação do homicídio do colaborador do Comité Nacional Democrata Seth Rich”, diz o canal em comunicado. “O artigo não foi submetido inicialmente ao alto grau de escrutínio editorial que exigimos para todas as nossas notícias. Após revisão apropriada, o artigo não cumpria essas normas e, desde então, foi removido”, acrescenta a comunicação da Fox News.

Como noticia a CNN, ainda não é claro se o jornalista ou editor responsável pela referida investigação sofreram alguma medida disciplinar.

Em Julho de 2016, Seth Rich foi mortalmente baleado nas proximidades do seu apartamento em Washington. Deste então, vários sites ligados a organizações da direita radical veicularam uma teoria da conspiração onde se defendia que Rich tinha sido o responsável pelo acesso do Wikileaks aos e-mails internos do Partido Democrata, e que o homicídio teria sido um acto vingança pela fuga de informação. A teoria continua até hoje a ser defendida por destacados apoiantes do Presidente Donald Trump, como o comentador Sean Hannity, um dos principais rostos da Fox News.

Na semana passada, a Fox News tinha publicado uma história onde se afirmava que Rod Wheeler, um investigador que colabora com este canal, teria fornecido provas sobre contactos entre o Wikileaks e Seth Rich. Além disso, o canal citava também "fonte federal" que dizia que o FBI tinha conduzido uma análise ao computador de Rich e que aí tinha encontrado milhares de e-mails trocados com o Wikileaks. No entanto, à CNN, Wheeler afirmou não ter qualquer prova desse tipo e o FBI desmentiu ter sido feita qualquer análise ao referido computador. Ou seja, era um caso de notícia falsa - ou, empregando o termo inglês entretanto popularizado, fake news.

As autoridades continuam a investigar a morte do democrata, tendo já afirmado que as provas recolhidas sugerem que Rich foi assassinado durante um assalto.

Depois de vários dias a criticar o papel da Fox News na difusão da teoria da conspiração, um porta-voz da família de Seth veio hoje afirmar à CNN que os Rich estão gratos pela correcção: "A família quer agradecer à Fox News pela sua retração sobre uma história que causa dor profunda e angústia à família e que causou prejuízo ao legado de Seth Rich".

