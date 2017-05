Ex-presidente do FC Barcelona detido por branqueamento de capitais

O ex-presidente do Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell, foi detido em Barcelona, juntamente com outras quatro pessoas, no âmbito de uma operação conjunta da Polícia Nacional e Guarda Civil contra o branqueamento de capitais, disseram à agência EFE fontes da investigação.

Segundo as mesmas fontes, estão a ser levadas a cabo buscas em Barcelona, em Lleida e Girona, assim como em Andorra, onde a polícia está a colaborar na designada operação Rimet.

A investigação foi iniciada pela investigação da cobrança de comissões ilícitas pelos direitos audiovisuais da selecção brasileira de futebol, que eram depois "branqueadas" através de empresas em paraísos fiscais.

As fontes da EFE situam Rosell e o ex-presidente da federação brasileira de futebol Ricardo Teixeira como líderes do esquema.

As detenções e as buscas estão a ser levadas a cabo por agentes da Unidade da Criminalidade Económica e Fiscal da Polícia Nacional, assim como por efetivos da Polícia Judicial da Catalunha da Guarda Civil.

