Luta contra o terrorismo é batalha entre “o bem e o mal”, diz Trump

“Esta é uma batalha entre criminosos bárbaros que pretendem acabar com a vida humana, e os povos decentes de todas as religiões que a querem proteger.” É desta forma que o Presidente dos EUA, Donald Trump, encara o combate àquilo que apelida de “extremismo islamista”.

Num discurso que irá proferir este domingo em Riad, do qual já foram revelados alguns excertos, Trump deixa um apelo aos líderes dos países árabes para intensificarem os esforços para combaterem os grupos terroristas que actuam na região e ameaçou o resto do globo.

“O terrorismo espalhou-se por todo o mundo, mas o caminho para a paz começa aqui, nesta terra antiga e sagrada”, irá declarar Trump, de acordo com a Reuters, que está a avançar excertos do discurso. “As nações do Médio Oriente não podem esperar que o poder americano esmague este inimigo por eles”, acrescenta.

O líder norte-americano diz mesmo que esta “não é uma luta entre religiões”, mas sim “entre o bem e o mal”.

O discurso é visto como uma forma de Trump projectar a sua visão do Islão e do mundo árabe, depois de vários actos e declarações recebidas muito mal pelas comunidades muçulmanas. Logo no início do mandato, Trump assinou uma ordem executiva que proibia a entrada de cidadãos provenientes de sete países, de população maioritariamente muçulmana, e suspende o acolhimento de refugiados sírios.

Agora, Trump parece tentar distinguir entre religião e extremismo ao, por exemplo, deixar de fora do discurso a expressão “terrorismo islâmico radical” – muito usada durante a campanha eleitoral – substituindo-a por “extremismo islamista”.

Trump aterrou no sábado na capital da Arábia Saudita, onde inicia a sua primeira viagem ao estrangeiro. Nos próximos dias irá visitar Israel, a Cisjordânia, Roma e Bruxelas.

