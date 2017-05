Mais de 1300 mulheres doaram óvulos desde 2013. Dadores de espermatozoides foram 123

Mais de 1300 mulheres doaram óvulos e 123 homens espermatozoides, desde 2013, segundo dados do regulador desta área que revelou ainda que, em 2015, nasceram 2481 crianças com recurso a técnicas de procriação medicamente assistida (PMA), mais 53 do que no ano anterior.

De acordo com os resultados globais da actividade dos centros de PMA em 2015, divulgados pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), desde 2013 estão registadas 1316 dadoras, das quais resultaram 1856 dádivas.

A maioria das dadoras (66,6%) fez um ciclo de doação, 22,8% dois ciclos e 10,6% três. No mesmo período, o CNPMA registou 123 dadores de espermatozoides que proporcionaram 494 dádivas. Foram ainda aplicados 88 embriões doados.

A maior parte das dadoras tem idades entre os 25 e os 30 anos, enquanto no caso dos homens essa faixa situa-se entre os 18 e os 24 anos.

De acordo com o CNPMA, em 31 de Dezembro de 2016 existiam 24.158 embriões crio preservados, tendo 223 embriões sido descongelados e eliminados.

O mesmo documento refere que existem em Portugal 27 centros que praticam técnicas de PMA, os quais, entre 2009 e 2016 foram responsáveis por 6937 ciclos de Fertilização In Vitro (FIV) e Microinjecção Intracitoplasmática (ICSI), dos quais 3712 no sector privado e 3225 no público.

Nesse período, 621 ciclos de FIV e ICSI foram realizados com ovócitos de dadora e realizaram-se 236 inseminações artificiais com espermatozoides de dador.

