Temer volta a falar ao país para pôr em causa gravações que o incriminam

O Presidente brasileiro Michel Temer vai fazer nova comunicação ao país neste sábado. Apesar de estar a ser investigado por “obstrução à Justiça, corrupção e organização criminosa”, Temer resiste à demissão, reclamada por muitos, e o Palácio do Planalto prefere pôr em dúvida a gravação feita pelo empresário Joesley Batista, usada para o incriminar. É possível que Temer peça que a Procuradoria deixe de o investigar, avançam os media brasileiros.

A Polícia Federal reconhece que houve cerca de 50 cortes ou edições na gravação, feita pelo empresário para tentar fazer um acordo com a justiça para aliviar as consequências dos crimes de corrupção de que é acusado no âmbito da investigação Lava Jato. Mas não houve modificações nem cortes nas partes fundamentais das conversas, que incriminam o Presidente Temer e o senador Aécio Neves, do Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB) e ex-candidato às presidenciais, entre outros políticos. Por isso, foi validada pelas autoridades, que a tornaram pública.

Nos vídeos da delação do dono do grupo JBS, um dos maiores produtores de carne de mundo, Joseley Batista diz que entre 2010 e 2017, pagou 4,7 milhões de reais (mais de 1,3 milhões de euros) de subornos pedidos por Michel Temer – um milhão como “doação oficial” à sua campanha, e o restante entregue ao seu especialista em marketing político Elsinho e outros testas-de-ferro, num sistema de financiamento paralelo que os brasileiros designam como “caixa 2”.

Já na gravação áudio, feita secretamente, em que surge o próprio Michel Temer, este mostra-se conhecedor de um esquema de subornos pago por Joseley Batista ao ex-presidente da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha. Antes da destituição da Presidente Dilma Rousseff, esse dinheiro teria sido usado para subornar deputados, para os fazer passar para o campo “fora Dilma”. Agora que Cunha está na prisão – condenado por corrupção – serviria para que não contasse tudo o que sabe sobre Temer e estas manobras.

Embora se fale em Brasília em intensas discussões de bastidores sobre a possibilidade de substituir Temer – sem realizar eleições directas, como se pede nas ruas – o Presidente continua a resistir. Mas os apelos à sua renúncia ao cargo têm-se multiplicado. Até o jornal O Globo – que costuma ser criticado, tal como a televisão Globo, por ter uma posição próxima dos políticos conservadores – publicou sexta-feira um editorial pedindo o afastamento de Temer.

“O grau de engajamento da Globo na tese ‘fora Temer’ é inédito”, escreve o jornalista Reinaldo Azevedo no seu blogue na revista Veja. “O que quer a Globo? Consta que quer Cármen Lúcia em eleição indirecta. Ela estaria acima do lixo político.”

Cármen Lúcia é a actual presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e seria favorável às impopulares reformas económicas que estão a ser postas em prática pelo Governo de Michel Temer. Mas a própria negou os rumores de que poderia substituir Temer, fazendo uma visita surpresa na sexta-feira aos jornalistas que cobrem o STF. “Fui muito honrada de ter tido oportunidade de ser juíza, me sinto muito bem na magistratura e, se Deus quiser, até o último dia que eu estiver aqui, eu vou estar cumprindo a minha função com o mesmo gosto que eu cumpro hoje.”

