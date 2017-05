Software para eliminar o WannaCry disponível gratuitamente

Se suspeitar que o seu computador foi atacado pelo WannaCry – o vírus informático global que se começou a propagar em massa a semana passada e bloqueia o acesso aos ficheiros no computador – não carregue no botão de reiniciar.

PUB

Já há uma “cura” para reaver a informação num computador infectado, mas apenas funciona garantidamente em aparelhos que não foram desligados.

A solução, chamada WanaKiwi, em vez de tentar encontrar a chave que permite desencriptar os ficheiros, procura, na memória do computador infectado, os números primos que foram utilizados pelo software dos atacantes para criar aquela chave. Com essa informação, é possível desbloquear o acesso aos ficheiros no computador.

PUB

O WanaKiwi está disponível para ser descarregado gratuitamente e a versão mais recente procura automaticamente a pasta que contem os ficheiros (de extensão .pky) infectados. Também previne o WannaCry de continuar a encriptar ficheiros.

Porém, a solução chega quase uma semana depois da explosão inicial do vírus, ou seja, perto do tempo limite para os primeiros utilizadores infectados pagarem o resgate (os atacantes dão um limite de sete dias para enviar uma transferência em bitcoins, ou apagam os ficheiros). Ou seja, muitas pessoas afectadas já terão desligado e ligado os aparelhos, nomeadamente para travar a disseminação para outros computadores. Ao reiniciar, os números primos usados para criar as chaves de encriptação podem ser apagados da memória do computador.

A solução foi desenvolvida graças aos esforços conjuntos de um trio de franceses no ramo da cibersegurança que inclui um hacker, um especialista em cibersegurança e o director de projectos de segurança do Banco de França ) : juntaram vários projectos que estavam a desenvolver individualmente (um dos quais chamado WannaKey) para criar o software final que resolve o problema.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Até agora, os atacantes amealharam mais de 80 mil euros em pagamentos de resgate. Apenas foram enviados cerca de 300 pagamentos até agora. Vários especialistas de segurança justificam a lentidão no pagamento do ciberataque por várias empresas não estarem preparadas para pagar em bitcoins (a divisa digital escolhida pelos hackers por facilitar o anonimato dos utilizadores e as transacções ilegais).

Além disso, dar dinheiro aos atacantes em troco da chave de segurança não é recomendado porque não garante o desbloqueio do computador.

A cura descoberta nesta quinta-feira pelo trio de profissionais franceses funciona em aparelhos Microsoft Windows XP, 2003 e 7, com um dos responsáveis a acreditar que também deverá ser compatível com outras versões.

PUB

PUB