Morreu o jornalista Américo Mascarenhas

O jornalista de Coimbra Américo Mascarenhas morreu esta terça-feira, aos 63 anos, disseram amigos à agência Lusa.

Américo José Sarmento de Mascarenhas Figueiredo estava em coma há vários dias, no Hospital dos Covões, em Coimbra, na sequência de uma pneumonia seguida de outras complicações de saúde.

Segundo um dos amigos, era um profissional com "especiais qualidades" nas áreas do desporto e da cultura, designadamente música e cinema, não faltando durante anos, como jornalista e cinéfilo, a sucessivas edições do Festival de Cinema da Figueira da Foz.

Em Paris, iniciou-se na Rádio Livre Internacional, projecto que instalou depois em Coimbra, nos anos 80 do século passado, passando a emitir a partir de uma casa comunitária de estudantes - a antiga Real República Trunfé-Kopos — quando as chamadas "rádios piratas" eram ainda novidade.

Nesta actividade, foi um dos pioneiros em Portugal. Natural de Coimbra e com ligações à vila vizinha da Lousã, onde residiu na infância com os pais, o jornalista Américo Mascarenhas, conhecido na cidade pelo epíteto de "Estrelinha", trabalhou no extinto semanário Jornal de Coimbra, Jornal de Notícias, Comércio do Porto e O Jogo, entre outros títulos.

Na quarta-feira, às 16h30, realiza-se um velório no Crematório de Taveiro, concelho de Coimbra, onde os restos mortais serão cremados na quinta-feira, às 10h30.

