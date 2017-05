Ucrânia bloqueia acesso a vários sites russos

Vários serviços de Internet de empresas russas foram bloqueados na Ucrânia por ordem do Presidente, Petro Poroshenko, que justificou a decisão como uma forma de protecção contra potenciais ataques informáticos.

Entre os sites cujo acesso vai ser vedado estão algumas das redes sociais mais utilizadas na Ucrânia, como o VKontakte (semelhante ao Facebook) ou o Odnoklassniki. Estima-se que o VKontakte, por exemplo, tenha 15 milhões de utilizadores ucranianos.

Vão também ser afectados o motor de busca Yandex.com e o serviço de email Mail.ru – ambos entre as páginas mais procuradas no país. O decreto presidencial assinado esta terça-feira refere a “limitação ou fim” do acesso a estes sites. Porém, esta manhã ainda era possível aceder a estes serviços, segundo a Reuters.

As empresas foram escolhidas por realizarem “actividades que ameaçam a informação e a ciber-segurança da Ucrânia”, justificou o Conselho de Segurança e Defesa através de um comunicado. O decreto prevê ainda o congelamento de bens e outro tipo de penalizações para as empresas que fornecem estes serviços.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, qualificou a decisão como "hostil" e "de vistas curtas". A direcção da Mail.ru disse lamentar as restrições impostas, que diz poder vir a afectar 25 milhões de utilizadores.

O bloqueio destes sites vem no seguimento de um pacote de sanções contra empresas e personalidades russas que o Governo ucraniano considera responsáveis pela anexação da Crimeia e por apoiarem os grupos separatistas que continuam a combater contra o Exército no Leste do país.

Ao todo, há 468 empresas e organizações abrangidas pelas sanções, assim como 1228 pessoas, de acordo com a imprensa local.

