Extensão do plano Juncker aprovada pelo Parlamento Europeu

Com 65 votos a favor, 11 contra e 2 abstenções, as Comissões dos Orçamentos e dos Assuntos Económicos e Monetários aprovaram a extensão do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, mais conhecido por Plano Juncker, até 2020 e o reforço da mobilização da garantia para 500 mil milhões de euros.