Administração pública em alerta para nova vaga de ataque informático esta segunda-feira

O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) emitiu um alerta à administração pública durante este fim-de-semana para que os serviços não abram e-mails de origem desconhecida para evitar o bloqueio de computadores, como aconteceu na passada sexta-feira, no ataque informático com recurso ao software malicioso WannaCry, que atingiu pelo menos 150 países e fez mais de 200 mil vítimas, segundo um balanço feito este domingo pela Europol e que resultou no sequestro de ficheiros a troco de dinheiro.

PUB

O ataque atingiu, indiscriminadamente, grandes organizações públicas e várias empresas multinacionais a nível global.

De acordo com Pedro Veiga, coordenador do CNSCS, a tolerância de ponto (devido à visita do Papa) terá ajudado a que os números em Portugal não fossem maiores, refere em declarações ao Diário de Notícias. Durante este fim-de-semana, o centro manteve uma equipa de resposta rápida e prevenção, monitorizando os sistemas informáticos da administração central do Estado e dando apoio a algumas empresas, acrescentou.

PUB

Esta segunda-feira, é expectável que o ataque se continue a propagar.

De acordo com o Guardian, esta segunda-feira, vários tratamentos foram cancelados em vários hospitais porque os computadores usados para verificar o resultado de testes e exames médicos continuam bloqueados.

Cyberattack is likely to keep spreading as people return to work https://t.co/ltDcrJOA2x pic.twitter.com/9DzbkzMZpc — Wall Street Journal (@WSJ) May 15, 2017

Ao mesmo jornal, Oliver Gower, responsável da agência britânica de combate ao crime, sublinhou que decorre uma complexa investigação internacional para deter os responsáveis pelo ataque. “Os cibercriminosos podem acreditar que são anónimos, mas iremos usar todas as ferramentas ao nosso dispor para conseguir justiça”, disse.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Dizem ainda os números mais recentes citados pela Associated Press que, só na China, foram afectadas mais de 29 mil empresas, de acordo com os números avançados pela agência do Governo chinês.

A maior parte dos serviços afectados foram as universidades, mas o ataque atingiu também estações de comboios, de combustível, escritórios, hospitais, centros comerciais e serviços públicos.

Ainda durante o fim-de-semana, o director do organismo policial da União Europeia, Rob Wainwright considerou que este é um ataque “sem precedentes”.

PUB

PUB