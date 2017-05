Coreia do Norte diz que míssil mais recente foi teste para transportar ogiva nuclear

A agência oficial norte-coreana KCNA noticiou neste domingo que o míssil balístico lançado pela Coreia do Norte, no sábado, visava analisar os detalhes “tácticos e tecnológicos” do “míssil balístico recentemente desenvolvido, capaz de transportar uma “ogiva nuclear de grande escala”, segundo adianta a agência de notícias a Reuters. O teste terá sido supervisionado pelo próprio líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

O míssil foi lançado neste sábado – já domingo na península asiática – e surge na sequência de outros testes missilísticos levados a cabo pela Coreia do Norte. De acordo com a agência oficial de Pyongyang, o míssil foi lançado no seu ângulo mais alto para não afectar os países vizinhos. O míssil sobrevoou 700 quilómetros até cair no mar a Leste, isto já de acordo com forças militares sul-coreanas.

O lançamento foi feito a partir de uma região de nome Kusong, localizada a Noroeste da capital, Pyongyang, onde foi testado anteriormente o lançamento de mísseis de alcance intermédio que se acredita que o regime norte-coreano esteja a desenvolver. Este foi o primeiro teste em duas semanas desde a última tentativa, que falhou após alguns minutos de voo.

O tipo de projéctil lançado não foi imediatamente claro. A agência de notícias Yonhap dizia, no entanto, que aparentava ser um míssil balístico, o que se confirmou mais tarde. Porém, segundo fontes japonesas não identificadas e citadas pelo jornal The Guardian, este pode ser um novo tipo de míssil norte-coreano.

Um responsável pelo Global Security Programme do Union of Concerned Scientists, David Wright, disse ao jornal The Guardian: "Se as informações acerca deste teste estão correctas, este míssil tem um alcance consideravelmente superior ao arsenal usado até agora."

Depois do lançamento deste míssil, o Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se na próxima terça-feira, em Nova Iorque, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), para debater a situação política e as tensões na península coreana.

