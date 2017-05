Indiana de 10 anos violada pelo padrasto luta por direito a interromper gravidez

Uma menina indiana de 10 anos que ficou grávida após ter sido repetidamente violada pelo padrasto luta agora na justiça pelo direito a um aborto. De acordo com os médicos de Rohtak, no estado indiano de Haryana, prevê-se que o bebé nasça dentro de quatro meses. O pedido de interrupção voluntária da gravidez foi apresentado pela mãe da menor perante o Supremo Tribunal da Índia, que decidiu consultar um painel de médicos.

De acordo com a lei indiana, não se pode pôr termo a uma gravidez após as 20 semanas de gestação, mesmo em caso de violação, a menos que exista risco de vida para a mulher. Na semana passada, a título de exemplo, o Supremo negou o pedido de uma mulher seropositiva de 35 anos, que também engravidara na sequência de uma violação.

O Instituto de Ciências Médicas de Rohtak, perto da capital Nova Deli, analisa agora o caso da menina de 10 anos. De acordo com declarações de um responsável da instituição, Ashok Chauhan, os clínicos dividem-se sobre a fase em que a gravidez se encontra. “Estima-se que a criança esteja grávida de 20 semanas, mas podem ser 19 ou 21. A tecnologia não é avançada o suficiente para precisarmos”, disse o médico à BBC.

“As autoridades vão levar o relatório a tribunal, sendo este a decidir se a criança pode ou não abortar”, afirmou Chauhan, que admite que a vítima de violação está “no limite” do período em que a lei indiana permite uma intervenção.

Os relatórios policiais mostram que a menor foi vítima de violação continuada enquanto a mãe trabalhava. A menina foi ameaçada pelo violador, mas acabou por revelar à mãe os abusos de que era alvo. O padrasto encontra-se agora detido.

A Índia tem leis especialmente restritivas em relação à interrupção voluntária da gravidez. O quadro legal é justificado com a necessidade de combater um histórico défice no nascimentos de meninas, mais frequentemente abortadas por razões culturais. No entanto, casos como o desta menor não se limitam ao gigante asiático e repetem-se noutros países, ainda que por outros motivos. Em Maio de 2015, no Paraguai, uma menina também com 10 anos, igualmente violada pelo padrasto, viu ser negado o direito ao aborto, apesar da atenção mediática internacional e da mobilização de organizações não-governamentais.

