Conselho de Segurança da ONU condena testes balísticos da Coreia do Norte

O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou esta segunda-feira a realização de testes balísticos por parte da Coreia do Norte, argumentando que este tipo de actos contribui para o desenvolvimento dos sistemas de armamento nuclear e que aumentam as tensões existentes, dá conta a Reuters.

Num comunicado, os 15 Estados-membros do Conselho de Segurança da ONU dizem que é de vital importância que a Coreia do Norte mostre “compromisso sincero” em relação ao desarmamento nuclear através de “acções concretas”.

“O Conselho de Segurança exige que a República Popular Democrática da Coreia não conduza mais testes nucleares e de mísseis balísticos”, diz ainda o conselho, acrescentando que está na disposição de impor mais sanções a Pyongyang.

A Coreia do Norte anunciou que o míssil que testou no sábado é de um novo tipo e capaz de transportar uma ogiva nuclear de grande potência. O míssil, lançado num ângulo quase na vertical, alcançou a altitude de dois mil quilómetros e viajou 700 quilómetros, caindo no mar ao largo do Japão.

Segundo a agência de notícias oficial norte-coreana, a KCNA, o lançamento foi feito para testar detalhes "tácticos e tecnológicos" de "um novo míssil balístico".

"Se as informações acerca deste teste estão correctas, este míssil tem um alcance consideravelmente superior ao arsenal usado até agora" pela Coreia do Norte, disse ao jornal britânico The Guardian David Wright, do Global Security Programme do Union of Concerned Scientists.

O lançamento de sábado, e as dúvidas sobre o tipo de míssil testado, levaram os Estados Unidos e o Japão a pedirem esta reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O número de testes já realizados este ano pelo regime da Coreia do Norte — liderado por Kim Jong-un, que segundo a KCNA assistiu ao lançamento de sábado —, todos violando as determinações da ONU, criaram um clima de grande tensão na região.

