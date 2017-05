Woody Allen já tem data de regresso a Lisboa

Na última vez em que Woody Allen aterrou em Lisboa, o músico e cineasta encheu o Centro Cultural de Belém para um concerto. Foi em 2005. Mais de uma década depois, novamente acompanhado pela New Orleans Jazz Band, o norte-americano regressa a Portugal, desta vez para pisar o palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa. vai ser no próximo dia 4 de Julho.

PUB

Woody Allen não traz a elegância dos clubes nova-iorquinos, onde plantou raízes desde cedo, mas abre o palco de uma das salas mais emblemáticas do país com a mesma técnica a que já habituou os seus fãs. Aos 81 anos, o músico ainda prova ser uma alma jovem e uma fonte inesgotável de energia no mundo do jazz.

Com um repertório de mais de mil canções e o improviso inerente a qualquer actuação de jazz, é exclusivamente a inspiração da banda, no momento, que vai ditar o rumo do concerto. Habituados a tocar em clubes de Nova Iorque desde 1996, os New Orleans Jazz Band fazem um tributo a grandes lendas como Louis Armstrong, Sidney Bechet, George Lewis, Johnny Dodds e Jimmie Noone.

PUB

No clarinete, Woody Allen. No mesmo palco, Eddy Davis no banjo, Conal Fowkes no piano, Simon Wettenhall no trompete, Jerry Zigmont no trombone, John Gill na bateria e Greg Cohen no baixo. O reencontro está marcado para o dia 4 de Julho. Os bilhetes já estão à venda e custam entre 25 e 120 euros.

PUB

PUB