Retrotopia ou os retrocessos do nosso tempo

Há 20 ou 30 anos não faltava quem assumisse que em 2017 nos alimentaríamos de pílulas coloridas, que iríamos de férias de Verão até à Lua, que o crescimento económico seria ilimitado, os recursos infinitos e que as desigualdades sociais se atenuariam.

Existia crença no futuro. Os traumas do fascismo e o desacreditar do comunismo, depois da queda do muro de Berlim, faziam acreditar que os modelos políticos e socioeconómicos vigentes poderiam ser melhorados e que a tecnologia nos salvaguardaria.

A partir da década de 1990, no campo cultural, que tantas vezes é reflexo e profecia do mundo, começou a perceber-se que entráramos em plena era dos “re” (reformulações, remisturas, reciclagens, revivalismos, regressos, recuperações, remakes, reedições, retrospectivas), vislumbrando-se uma certa paralisia, como se a única opção fosse voltar melancolicamente ao passado, mas ainda assim a fé no progresso parecia imparável.

Na última década esse alento foi-se. Filhos começaram a duvidar de que a sua vida seria melhor do que a dos pais. O sentimento de que as elites políticas eram incapazes de gerar mudanças foi crescendo e a desconfiança em relação ao sistema político acentuou-se. O desemprego, a precariedade e as desigualdades cresceram. Até a tecnologia começou a ser olhada com suspeita com o receio da substituição do trabalho humano por máquinas.

A descrença num futuro melhor intensificou-se com o terrorismo, a crise financeira e a estagnação económica, impondo-se uma atmosfera de incerteza e impotência, como se preservar o mínimo (emprego, educação, saúde) fosse o máximo possível. As ferramentas que no passado se revelaram eficazes para lidar com os desafios da vida individual e colectiva foram desacreditados.

Hoje parece que projectamos os medos para o futuro e falamos com saudade do passado – não só o recente, antes do irromper da crise financeira, mas principalmente do mais longínquo. Em alturas de desordem, quando não parece existir confiança num rumo, podem traçar-se utopias, esse impulso para transformar o presente através do vislumbre de um outro futuro. Mas a desilusão e o temor pelo que poderá vir aí podem levar-nos a tentar regressar a um passado selectivo, logo, idealizado, ou a algo que foi abandonado lá atrás e que se julga poder agora reparar.

Em parte é isto que é reflectido em Retrotopia, obra póstuma de Zygmunt Bauman, que morreu em Janeiro deste ano, e que também acaba por ser referido em O Grande Retrocesso, antologia de ensaios de vários autores (Bauman, Appadurai, Fancy Fraser, Zizek, Bruno Latour ou António Costa Pinto) na abordagem a algumas das grandes questões do nosso tempo (populismo, xenofobia, “Brexit” ou Trump), numa altura em que regressam gestos ditatoriais, autoritarismos ou proteccionismos nacionais.

É como se Bauman nos dissesse que uma das consequências do fim do pensamento utópico, com todos os seus riscos, mas apesar de tudo baseado numa vontade transformadora e na confiança, tivesse dado lugar agora à retrotopia, assente na desconfiança e num regresso a um passado mitificado, que nunca existiu realmente, do qual se seleccionam apenas algumas partes, numa replicação mais imaginária do que real. Deslocámos as esperanças numa sociedade melhor num futuro que ainda o não foi para um passado que não foi da forma como tentamos fazer crer, num regresso à caverna, à tribo, ao que julgamos conhecer.

O objectivo já não é conseguir uma sociedade melhor, porque consegui-lo parece uma esperança vácua, mas apenas melhorar a posição individual dentro da mesma. Vive-se numa urgência sem fim e existe quem desista de pensar o mundo ou que lhe dê jeito não o fazer, satisfeitos que o mundo lhes aconteça. Mas se a grande maioria deixou de pensar o futuro, não o fez por opção. Fê-lo porque esse horizonte não o têm. Estão vivos hoje, têm emprego e comida para os filhos, mas não sabem se o terão amanhã. A incerteza não lhes permite ver o futuro para além do imediato.

Vive-se numa espécie de eterno presente, com mais perguntas do que respostas, mais problemas do que soluções. Mas regressar ilusoriamente ao passado, seja ele qual for, não parece solução para quebrar o enguiço. É necessário encontrar outras formas de viver o tempo que temos para viver, valorizando a memória mas sem ficar preso à história, não temendo paradoxos ou o que não se conhece por inteiro, porque é nesse processo que o desejável pode ser alcançado.

Numa das últimas entrevistas, perguntaram a Bauman se este era optimista em relação ao futuro. Respondeu que era pessimista no imediato e optimista no longo prazo, reflectindo que a humanidade já passara por encruzilhadas que haviam sido superadas. É isso. Mas até que a confiança no futuro seja reposta é inegável que muitas vidas continuarão com um ponto de interrogação.

