Ataque informático de larga escala afecta empresas em Portugal

Empresas e outras instituições em vários países, incluindo em Portugal, estão a ser afectadas por ataques informáticos que levaram a que, em alguns casos, os computadores e outros dispositivos ficassem inoperacionais ou tivessem de ser desligados para evitar danos. Os ataques estão a afectar computadores com sistema Windows, da Microsoft.

A Polícia Judiciária confirma a existência de “ataques informáticos em larga escala em várias empresas portuguesas, sobretudo em operadores de comunicação.” Como explica ao PÚBLICO Carlos Cabreiro, director da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária, trata-se de “uma campanha de distribuição de ransomware, que se caracteriza pela encriptação dos dados dos computadores com pedido de resgate para o seu desbloqueio”.

Os atacantes estão a pedir que sejam feitos pagamentos na divisa digital bitcoin para que os dados sejam desencriptados. Entre outras características, as bitcoins são conhecidas por garantirem o anonimato dos utilizadores.

São “várias” as empresas atingidas, diz Carlos Cabreiro. “Não podemos dizer se são dezenas ou centenas, são essencialmente operadores de comunicação”. A PJ está a investigar a situação.

Por seu lado, a PT já confirmou os ataques e alertou os clientes para um vírus perigoso a circular na Internet, pedindo cuidado aos utilizadores. Já a EDP, após ter tido conhecimento do ataque, decidiu preventivamente cortar os acessos à Internet na sua rede, não tendo registo de intrusões nos seus computadores.

Os contornos dos ataques ainda não são claros. As primeiras notícias nas agências noticiosas internacionais deram conta de ataques à operadora de comunicações espanhola Telefónica. De acordo com o jornal El País, o software malicioso fez com que os ecrãs dos equipamentos ficasse azul, não sendo possível ao utilizador realizar qualquer tarefa.

Foi ainda noticiado que o mesmo vírus teria afectado equipamentos informáticos de empresas como a consultora KPMG, o banco BBVA, a Iberdrola e a Vodafone. Contudo, ao PÚBLICO, a Vodafone garantiu não ter sido alvo de qualquer ataque, nem em Portugal, nem em Espanha. Também o banco espanhol Santander, que foi mencionado nas notícias como tendo sido vítima de ataques, desementiu a intrusão: fonte da instituição disse não ter detectado qualquer problema nos sistemas do grupo, em Portugal ou em Espanha.

Em Inglaterra, vários hospitais foram atacados em simultâneo, levando a que doentes tivessem de ser encaminhados para outros serviços, relata o jornal The Guardian. O Serviço Nacional de Saúde britânico já disse estar a par do problema. Com Rosa Soares, Ana Dias Cordeiro e Renata Cunha

