Instituto Politécnico de Coimbra elegeu Jorge Conde para presidente

O presidente da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, Jorge Conde, foi eleito nesta sexta-feira presidente do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC). Jorge Conde, que disputou a segunda volta das eleições, obteve 17 votos, enquanto o outro candidato, Rui Mendes, que é presidente da Escola Superior de Educação de Coimbra, conquistou 16, tendo-se registado ainda uma abstenção e um voto nulo.

O presidente do IPC é eleito pelo Conselho Geral da instituição, constituído por 35 elementos.

Na primeira volta das eleições, realizadas em 5 de Maio, participaram, além de Jorge Conde e de Rui Mendes (que, então, obtiveram 13 e 17 votos, respectivamente), Jorge Barbosa, do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (três votos), Carlos Veiga, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital (dois votos), e Ricardo Pocinho, que foi o primeiro candidato externo na história do instituto e não obteve qualquer voto.

O IPC tem de “reforçar a sua ligação à região e à comunidade em que está inserido” e tem de “comunicar melhor”, disse nesta sexta-feira, à agência Lusa, Jorge Conde, referindo que estas serão duas das prioridades do seu mandato (quatro anos).

O Politécnico de Coimbra “tem feito coisas fantásticas que a comunidade não conhece” e que devem ser do conhecimento, antes de mais do jovens (potenciais alunos) e dos seus pais, das autarquias e de todos os outros agentes da região, sustentou.

Jorge Conde sucede a Rui Antunes que assumiu a liderança do Politécnico de Coimbra em 2009, depois de ter presidido à Escola Superior de Educação de Coimbra.

Criado em 1979, o IPC possui cerca de 9.800 estudantes, distribuídos pelos institutos superiores de Engenharia (ISEC) e de Contabilidade e Administração (ISCAC/Coimbra Business School) e pelas escolas superiores Agrária (ESAC), de Educação (ESEC), de Tecnologia de Saúde (ESTeSC), em Coimbra, e Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital.

