Marinha portuguesa resgata 12 náufragos no sul de Itália

Um navio da Marinha portuguesa resgatou na noite desta sexta-feira 12 pessoas, incluindo uma criança, em risco de afogamento ao largo da Sardenha, no decorrer de um exercício de forças navais organizado pela Marinha italiana.

PUB

À agência Lusa, o porta-voz da Marinha, Pedro Coelho Dias, explicou que a tripulação do navio D. Francisco de Almeida resgatou esta noite 12 migrantes náufragos, um deles uma criança, em risco de afogamento a 20 milhas da Sardenha. Com base no testemunho de um dos náufragos, a mesma fonte adiantou a forte possibilidade de se tratarem de argelinos.

Após o resgate, os migrantes apresentavam sinais de hipotermia e receberam cuidados médicos a bordo. A tripulação portuguesa comunicou a situação ao centro de busca e salvamento de Lisboa, que, por seu lado, passou a informação à congénere em Itália, pelo que um navio italiano se juntará ainda esta noite à operação que prossegue em busca de mais náufragos.

PUB

O navio D. Francisco de Almeida detectou os migrantes "por acaso", no decorrer de um exercício naval no mar Mediterrâneo, acrescentou o comandante.

PUB

PUB