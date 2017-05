Condenado a 19 anos de prisão, que estava em liberdade, foi detido pela PJ

Um homem condenado a 19 anos de prisão por um homicídio qualificado registado em 2013 no concelho de Vila Nova de Gaia, mas que ainda se encontrava em liberdade, foi detido na quarta-feira em Matosinhos, informou a Polícia Judiciária.

PUB

Em comunicado de imprensa, a Polícia Judiciária explicou que homem agora detido se encontrava "em liberdade desde 2016", depois de ter cumprido "o prazo máximo de prisão preventiva pela presumível prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido em Gaia no dia 5 de Outubro de 2013".

O detido, com 25 anos de idade, foi capturado pelas autoridades policiais na quarta-feira passada em Matosinhos e foi transportado ao estabelecimento prisional da Polícia Judiciária do Porto, "para dar cumprimento à pena de prisão de 19 anos a que foi condenado", lê-se no comunicado.

PUB

PUB

PUB