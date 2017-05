Pequeno derrame em oleoduto no Dakota do Sul

O oleoduto que liga o Dakota do Sul ao estado norte-americano do Texas derramou no último mês cerca de 318 litros de petróleo. O derrame teve lugar numa estação de serviço, no início do mês de Abril, de acordo com a Reuters que cita o Departamento do Ambiente e Recursos Naturais do Dakota do Sul. O derrame já foi controlado na sua totalidade e é considerado de pequena escala.

Em Janeiro deste ano, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou directivas que revertem decisões do seu antecessor na Casa Branca e autorizou o avanço de dois projectos de oleodutos petrolíferos, um deles é o pipeline que derramou petróleo sobre territórios demarcados pelo povo indígena Sioux. Em 2015, a construção fora suspensa por Barack Obama por motivos ambientais.

O oleoduto que passa pelos Sioux, é um projeto ainda em construção da empresa Energy Transfer Partners no Estado da Dakota do Norte (centro-oeste dos Estados Unidos).

A tribo Sioux de Standing Rock já tinha acusado a empresa de querer passar o oleoduto em terrenos qualificados como sagrados, onde estão enterrados os seus antepassados, mas também pelas suas reservas de água potável.

O pipeline, de 1886 quilómetros, servirá para transportar o petróleo das reservas do Dakota do Norte até ao estado do Illinois: o percurso é feito através do lago Oahe e outros territórios demarcados por tribos indígenas.

Após o derramamento, segundo a Reuters, o petróleo foi recuperado e colocado novamente no sistema.

