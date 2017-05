TAP estima que transporte de passageiros seja regularizado até sábado

A TAP garante que está a realizar “o máximo de voos extraordinários que os seus meios e a capacidade do aeroporto de Lisboa permitem”, mas admite que a regularização total do transporte de passageiros afectados pelo problema de abastecimento de combustível só aconteça a partir deste sábado.

Em declarações ao PÚBLICO, André Serpa Soares, da comunicação da empresa, assegurou que a companhia está a recorrer a todos os meios para assegurar o transporte dos passageiros, mas admite que a circunstância da “operação diária da companhia estar como uma ocupação quase total dificulta esse esforço".

A visita do Papa Francisco a Portugal explica uma parte da ocupação de voos nestes dias, mas André Serpa Soares diz que os passageiros que pretendem chegar a Portugal para esse evento não serão afectados.

“A companhia está procurar, por todos os meios, incluindo transferência para outras companhias, assegurar o transporte de passageiros afectados, mas não vai prejudicar outros passageiros que tenham viagem marcadas para esta quinta-feira e para os próximos dias”, explica André Serpa Soares.

O responsável pela comunicação da TAP confirma que foram realizados voos extraordinários durante a madrugada desta quinta-feira e garante que estão previstos outros, mas salvaguarda que “há limitações de meios”, quer de aviões quer de tripulações (que não podem exceder determinadas horas de trabalho), e de capacidade do aeroporto de Lisboa. Lembra ainda que o problema verificado esta quarta-feira afectou todas as companhias a operar na capital.

André Soares admite que a TAP, que responde por 50% do tráfego do aeroporto de Lisboa, está em melhores condições do que as outras companhias, por estar sedeada em Lisboa. A companhia não revela, no entanto, quantos voos e quantos passageiros estão afectados, remetendo essa informação para a ANA-Aeroportos de Portugal.

Pelas 11h15, a empresa partilhou na sua página de Facebook um comunicado onde lamentava os transtornos causados.

A avaria no sistema de abastecimento de combustível, verificada ontem no Aeroporto de Lisboa, afetou grande parte da... Posted by TAP PORTUGAL on Thursday, 11 May 2017

