Já são conhecidos os dez finalistas que faltavam para a Eurovisão

Já se conhecem os restantes dez finalistas que vão acompanhar Salvador Sobral na final do festival da Eurovisão, no próximo sábado.

Dinamarca, Hungria, Israel, Bulgária, Bielorrússia, Roménia, Noruega, Holanda, Áustria e Croácia são os países que se qualificaram na segunda meia-final do certame na noite desta quinta-feira. A estes juntam-se Reino Unido, Espanha, Itália, França, Alemanha e Ucrânia, que passam à final directamente.

São assim, ao todo, 26 os finalistas, incluindo Portugal, que vão disputar a vitória final da Eurovisão, que tem início marcado para as 20h do próximo sábado.

Recorde-se que na terça-feira passada qualificaram-se para a final Moldávia, Azerbaijão, Grécia, Suécia, Polónia, Arménia, Austrália, Chipre e Bélgica. Isto, claro, para além de Portugal, que tem como seu representante Salvador Sobral, que interpretou em Kiev a canção Amar pelos dois, composta pela irmã, a cantora Luísa Sobral.

Ainda sobre a noite desta quinta-feira, destaque para um momento que teve como protagonista a representante da Macedónia, e que nada teve a ver com música. Depois de as votações terem encerrado, e durante o momento em que todos esperavam os resultados, Jana Burceska foi alvo de um pedido de casamento inesperado, em directo, por parte do seu namorado. A cantora aceitou o pedido de Alexander e, num momento de entusiasmo, convidou "toda a gente em Kiev" para a festa de casamento.

A actuação do concorrente português tem gerado grandes expectativas para a final, sendo que Portugal está já colocado entre os grandes favoritos à vitória final, juntamente com a Itália. Salvador Sobral tem sido destaque na imprensa internacional.

Salvador — a nona actuação da noite de terça-feira— foi o único intérprete que não cantou no palco principal mas num palco secundário, mais à frente, rodeado pelo público. O intérprete deixou, mais tarde, um apelo à Europa para que ajudasse os refugiados.

Esta foi a primeira vez em sete anos que um representante português chega à final da competição. O melhor resultado de sempre foi alcançado por Lúcia Moniz, em 1996, que ficou na 6.ª posição.

A votação é feita de forma repartida: 50% dos votos é da responsabilidade do público e outros 50% são definidos por um júri de cada país participante. Existem seis países que têm acesso directo à final: a Ucrânia, por ser o país anfitrião, e os Big Five (Alemanha, França, Espanha, Itália e Reino Unido), cujo acesso é garantido por serem os principais contribuidores financeiros do concurso.

Os dez vencedores da segunda meia-final (e os outros)

