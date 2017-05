Greve dos médicos com 80% de adesão contra “incompetência e ligeireza” do Governo

O primeiro dos dois dias de greve geral dos médicos regista uma adesão superior a 80% em todo o país, de acordo com o primeiro balanço feito nesta quarta-feira pelos dois sindicatos que representam esta classe profissional. Para o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, esta adesão “massiva” demonstra o “descontentamento” dos clínicos perante a “incompetência e ligeireza” com que o Ministério da Saúde tem conduzido as negociações.

PUB

Roque da Cunha falava aos jornalistas num primeiro balanço sobre este protesto de dois dias - que os administradores hospitalares admitem que demore dois meses a recuperar, já que na sexta-feira também há tolerância de ponto. Os números nacionais foram apresentados no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, no corredor de acesso às consultas externas. Perto da conferência de imprensa, mas sem avançar números, estava o presidente do Conselho de Administração deste hospital, Carlos Neves Martins.

Para o representante do SIM, mais do que “exibir grandes taxas de participação”, o objectivo dos médicos é darem “um sinal de união da classe”. Na greve de 2012, com o então ministro Paulo Macedo e convocada pelo SIM e pela Federação Nacional dos Médico (Fnam), a adesão ficou próxima dos 95%. Em 2014 a Fnam avançou sozinha e mesmo assim a adesão foi superior a 90%.

PUB

Questionado sobre se os 80% mostram menos descontentamento, Roque da Cunha nega essa ideia e apresenta duas razões distintas para este valor que, mesmo assim, considera “forte” e “massivo”. “Temos agora mais médicos tarefeiros contratados por empresas de prestação de serviços e que não fazem greve e tentámos as negociações até à última, pelo que na prática tivemos uma semana para imprimir cartazes e divulgar a greve”, diz.

O médico dirige as principais palavras de apelo ao consenso ao primeiro-ministro, António Costa, pedindo-lhe que “ponha o dr. Adalberto [Campos Fernandes, ministro da Saúde] a negociar seriamente com os médicos e a estar nas reuniões negociais”. Em 2012, só depois da greve é que o ministro Paulo Macedo passou a estar em todas as reuniões com os sindicatos e tanto o SIM como a Fnam esperam conseguir o mesmo com esta greve de dois dias.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sobre o momento escolhido para o protesto, em véspera da visita do Papa, Roque da Cunha lembrou que “as negociações já duram há 550 dias”, acusando o Ministério da Saúde de “protelar a situação” e de gerir os encontros com “alguma incompetência e ligeireza”. O secretário-geral do SIM fala em “belas palavras e música celestial” mas “pouca acção por parte da tutela”.

As revindicações dos sindicatos são várias, mas há três principais: querem reduzir de 200 para 150 horas anuais o tempo de trabalho extraordinário a que os médicos estão obrigados e baixar de 18 horas semanais para 12 as horas que têm de dedicar às urgências. Querem também reduzir a lista de utentes por médico de família de 1900 para 1500 doentes. Muitos destes números tinham sido aumentados por imposição do acordo com a troika, mas em 2015 era suposto ter havido uma revisão que nunca chegou a acontecer. Nos três temas chegou a haver uma proposta da tutela para ser aplicada num período de três anos e os sindicatos exigiram que fosse durante a legislatura. A nova proposta não ficou com nenhuma das versões e os sindicatos acusam o ministério de “dar o dito por não dito” por colocar no papel que está disponível para negociar mas sem dizer prazos.

Já o Ministério da Saúde repete que se recusa a negociar sobre pressão e assegura que os médicos já conseguiram vários acordos, nomeadamente em termos de reposição do pagamento das horas extraordinárias a 100% até ao final do ano e a 75% desde Abril. Sobre este ponto os sindicatos queriam ver o pagamento a 100% a ser aplicado com carácter retroactivo desde Janeiro.

PUB

PUB