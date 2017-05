Morreu o actor brasileiro Nelson Xavier

Nelson Xavier morreu na madrugada desta quarta-feira em Uberlândia, Minas Gerais, noticiou a imprensa brasileira. De acordo com o site de notícias brasileiro G1 foi a sua filha, Teresa Villela Xavier, que deu a notícia através da sua página na rede social Facebook.

Nelson Agostini Xavier nasceu a 30 de Agosto de 1941, em São Paulo. Formou-se em Direito, mas acabou por seguir a sua verdadeira paixão, o teatro, ao entrar para a Escola de Artes Dramáticas da Universidade de São Paulo.

Iniciou a sua carreira ao participar em peças como Eles não usam black-tie, de Gianfrancesco Guarnieri (1958), Chapetuba Futebol Clube, de Oduvaldo Vianna Filho (1959), Gente como a gente, de Roberto Freire (1959), e Julgamento em Novo Sol, de Augusto Boal (1962).

Nelson Xavier acabou por entrar no mundo do cinema, com trabalhos como O ABC do Amor, de Eduardo Coutinho, Rodolfo Kuhn e Helvio Soto (1967), É Simonal (1970) e A Culpa (1972), de Domingos de Oliveira, Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976), de Bruno Barreto, e A Queda (1978), de Ruy Guerra. Foi com A Queda que ganhou um Urso de Prata, no Festival de Berlim.

Mas o papel que lhe deu maior notoriedade foi ode Chico Xavier, em 2010, num filme com o mesmo nome. O actor chegou a afirmar que este foi o melhor papel que fez em toda a sua carreira: "Finalmente fiz o meu maior papel. Fui invadido por uma onda de amor tão forte, tão intensa, que levava às lágrimas”, cita o G1.

Estreou-se em televisão com o personagem Zorba, na novela Sangue e Areia (1967), mas ficou conhecido pelo público ao participar em novelas como Tenda dos Milagres, Estrela Guia, O Cravo e a Rosa, Belíssima, A Favorita, Renascer, Joia Rara, ou Gabriela.

Nelson Xavier foi premiado com o prémio de melhor actor no Festival de Cinema do Rio, em 2016, com o filme Comeback, que vai estrear-se em breve no Brasil.

