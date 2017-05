Um em cada cinco australianos foi alvo de pornografia de vingança

Um estudo sobre pornografia de vingança revela que um em cada cinco inquiridos foi alvo de abusos com base em imagens íntimas registadas sem o seu consentimento, noticia a BBC. O inquérito foi feito na Austrália mas demonstra como o problema tem uma dimensão superior à esperada em sociedades onde o acesso à internet é generalizado.

De acordo com a pesquisa, um quinto dos australianos foi objecto de fotografias e vídeos de teor sexual registados sem a sua autorização. E cerca de 11% dos inquiridos afirma que viram essas imagens serem divulgadas na internet sem o seu consentimento.

Os resultados da investigação conduzida pelo Instituto Real de Tecnologia de Melbourne e pela Universidade Monash mostram que homens e mulheres são igualmente vulneráveis a este tipo de abuso. No entanto, há nuances. Os homens são mais frequentemente os autores dos abusos, enquanto as mulheres são as que maiores receios exprimem em relação a este fenómeno. Membros de minorias, e em particular da comunidade LGTB, são os mais vulneráveis a acções de chantagem em torno de imagens íntimas.

Os autores do estudo defendem agora que a Austrália aprovei leis nacionais contra este tipo de abuso. Actualmente, apenas existe legislação sobre o fenómeno nos estados australianos de Vitória e da Austrália do Sul.

“Isto não se trata apenas de 'pornografia de vingança'”, afirmou Nicola Henry, líder da equipa de investigadores. "As imagens estão a ser utilizadas para controlar, abusar e humilhar pessoas em formas muito distintas do típico cenário da 'relação que acaba mal'”, considerou.

