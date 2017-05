Meo lança aplicação para ver televisão em realidade virtual

A Meo lançou uma aplicação para ver televisão a partir de óculos de realidade virtual. Chama-se Meo Go VR e dá acesso a uma sala de estar digital para ver os canais Meo, e a conteúdo criado para a aplicação que leva o utilizador ao centro da acção (por exemplo, um salto de paraquedas) através de filmagens em 360.º.

PUB

Para já, apenas os donos de um par de óculos Gear VR da Samsung têm acesso à nova aplicação. A Meo conta com cinco canais de televisão parceiros – SIC, História, Fashion TV, Sci Fy e Clubbing – para criar o conteúdo em 360.º que deve permitir aos utilizadores acompanhar filmagens de séries e novelas, ver monumentos de outros países e imagens de experiências radicais (como saltar de um helicóptero) num ambiente a 360.º.

A analista de mercado IDC identificou a realidade virtual e aumentada como um dos seis líderes da transformação digital nos próximos anos. De acordo com a empresa, as vendas de aparelhos com estas tecnologias, que no final de 2016 rondavam os cinco mil milhões de euros, devem aumentar 183% por ano até 2020.

PUB

PUB

PUB