Pizarro devolve pelouro na Câmara do Porto

Apresentado anteontem como candidato socialista à Câmara do Porto, na sequência do desentendimento do independente Rui Moreira com o PS, Manuel Pizarro devolveu esta manhã o pelouro da Habitação Social ao presidente da Câmara, tal como Correia Fernandes, o segundo vereador com pelouro atribuído eleito pelos socialistas, que detinha o pelouro do Urbanismo. O PS tem uma terceira vereadora, Carla Miranda, que nunca teve qualquer pelouro atribuído.

PUB

A governabilidade da autarquia não está contudo em causa, já que, apesar de ter conquistado apenas seis dos 13 lugares no executivo em 2013 (o PS elegeu 3, o PSD outros 3 e a CDU 1), a equipa do independente Rui Moreira acabou, a meio do mandato, por conquistar para a sua equipa o vereador Ricardo Valente, que tinha sido eleito pelos sociais-democratas. E também Amorim Pereira se foi aproximando da maioria nalguns pontos, o que levou o PSD-Porto a retirar-lhe a confiança política.

De qualquer forma, o PS-Porto, em comunicado, afirma que embora entendam que não devem manter quaisquer pelouros por imperativo ético, os três vereadores do PS prometem permanecer no executivo com uma atitude "construtiva".

PUB

O PS-Porto acrescenta que isto mesmo foi comunicado a Rui Moreira numa reunião que esta manhã juntou o autarca e Manuel Pizarro e Correia Fernandes.

PUB

PUB