12 gráficos que explicam as eleições francesas

Os números da vitória de Macron

PUB

Aumentar

PUB

Emmanuel Macron foi eleito Presidente de França, com 66,1% dos votos.

A segunda maior progressão da 1.ª para a 2.ª volta

Aumentar

A votação de Emmanuel Macron cresceu 42,09 pontos percentuais entre a primeira e a segunda volta, algo só superado por Jacques Chirac em 2002, quando o candidato conservador enfrentou Jean-Marie Le Pen.

Votos brancos e nulos em nível recorde

Aumentar

Quase 12% dos franceses que foram às urnas votaram em branco ou nulo, um valor nunca antes atingido em eleições presidenciais. O anterior recorde tinha sido registado em 1969 (6,42%).

Um em cada quatro franceses ficou em casa

Aumentar

A abstenção nesta segunda volta das eleições francesas ultrapassou os 25%, a que se junta ainda um nível recorde de votos brancos e nulos.

A transferência de votos da 1.ª para 2 .ª volta

Aumentar

Os eleitores de Mélenchon dividiram-se entre o apoio a Macron e a abstenção, com uma pequena percentagem a votar em Le Pen.

Aumentar

Dos apoiantes dos derrotados na primeira volta, quem votou em Macron?

Aumentar

Os apoiantes de Benoît Hamon, o candidato socialista, foram os que mais aderiram a Macron na segunda volta. Já no caso dos votantes em Jean-Luc Mélenchon na primeira volta, apenas 52% preferiram Macron na segunda volta. E do eleitorado de François Fillon, menos de metade votou no centrista na segunda volta.

Porque é que os franceses votaram em Macron?

Aumentar

Derrotar Marine Len Pen foi a principal razão para os franceses que votaram em Emmanuel Macron, segundo uma sondagem da Ipsos, seguindo-se o desejo de uma renovação política e só depois o programa apresentado pelo ex-ministro da Economia de Valls.

Macron ganhou em todas as faixas etárias

Aumentar

Emmanuel Macron foi o mais votado em todas as faixas etárias, mostra um estudo da Ipsos.

Os votos por rendimento

Aumentar

O mesmo estudo da Ipsos mostra que Macron venceu em todos os escalões de rendimento, embora seja visível que a votação em Le Pen foi mais expressiva entre as pessoas que ganham salários mais baixos.

A geografia do voto

Aumentar

O Norte e o Sudeste de França foram as zonas em que Marine Le Pen obteve melhores resultados.

Recorde de votos para a Frente Nacional

Aumentar

O partido de Marine Le Pen recolheu 10,6 milhões de votos, algo que nunca tinha conseguido em França, fosse qual fosse o tipo de eleição.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Emmanuel Macron, o mais jovem Presidente

Macron foi eleito Presidente francês aos 39 anos, tornando-se o mais novo de sempre a assumir o cargo.

PUB

PUB