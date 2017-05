Com título à vista, acções do Benfica sobem 5%

As acções do Benfica SAD seguem esta segunda-feira a valorizar 5,15%, a beneficiar da vitória deste domingo frente ao Rio Ave e a antecipar uma vitória no campeonato.

PUB

As acções do clube, que se ganhar no sábado ao Guimarães garante o "tetracampeonato, seguem a valer 1,12 euros.

O volume de transacções é, no entanto, muito reduzido, o que é habitual nas acções dos clubes. Até às 12 horas foram negociados perto de 24 mil títulos.

PUB

Nas acções do FC Porto, que segue em segundo lugar no campeonato, ainda não realizou qualquer negócio na sessão desta segunda-feira. O mesmo se passa com os títulos do Sporting, actualmente no terceiro lugar.

As acções das SAD dos três clubes estão cotadas no índice geral da Euronext Lisbon.

PUB

PUB