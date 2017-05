Se esteve trending, a MTV premeia – os vencedores dos novos MTV Movie & TV Awards

Os prémios MTV, que nas várias áreas são tidos mais como uma festa do que um reconhecimento crítico, converteram a sua cerimónia dedicada ao cinema em mais uma prova de que a TV é incontornável. E os renovados MTV Movie & TV Awards, entregues na madrugada desta segunda-feira em Los Angeles, celebraram exactamente o que esteve “trending” entre o público mais jovem na TV: Stranger Things, A Bela e o Monstro, Trevor Noah ou The Walking Dead.

Pela primeira vez nos seus 25 anos de história, os MTV Movie Awards, conhecidos pela sintomática estatueta de um balde de pipocas douradas e por patrocinar momentos como vários beijos entre estrelas ou pôr Tom Cruise a dançar, abriram a porta à incontornável televisão. À televisão onde eles próprios vivem e ao lado aglutinador de qualidade, públicos e buzz social que o meio ganhou nos últimos anos. Tido como um canal para os mais jovens, e que há muito deixou a música para os seus canais subsidiários e se dedicou aos reality shows, concursos e séries teen, premiou isso tudo. E reagiu a temas – o género, a raça – nas suas categorias.

Distinguindo apenas num par de categorias o que é TV e o que é cinema, a série do ano foi Stranger Things (contra Atlanta, A Guerra dos Tronos, Insecure, This is Us e Pequenas Mentirosas) e o melhor actor numa série (as categorias deixaram de se dividir entre actores e actrizes) foi a Eleven de Stranger Things, Millie Bobby Brown (competia com Emilia Clarke, Donald Glover, Jeffrey Dean Morgan, Mandy Moore e Gina Rodriguez). O filme do ano foi o blockbuster da Disney A Bela e o Monstro (na mesma categoria podia votar-se em Foge, Logan, Rogue One e The Edge of Seventeen) e o actor do ano num filme foi a sua protagonista Emma Watson (contra Taraji P. Henson, Hugh Jackman, James McAvoy, Hailee Steinfeld e Daniel Kaluuya).

O melhor apresentador (televisivo) foi Trevor Noah, o comediante sul-africano que substituiu Jon Stewart à frente do Daily Show e que tem construído a sua audiência até à liderança nas cobiçadas faixas mais jovens. Estavam também na corrida Samantha Bee, Ellen DeGeneres, John Oliver e RuPaul – cujo reality contest RuPaul’s Drag Race venceu na respectiva secção. Há depois categorias como “melhor duo” (o público da MTV elegeu Hugh Jackman e Dafne Keen em Logan), “melhor beijo” (Ashton Sanders e Jharrel Jerome no vencedor do Óscar de Melhor Filme deste ano, Moonlight), “melhor luta contra o sistema” (Elementos Secretos, contra Mr. Robot ou Foge), “melhor herói” (Taraji P. Henson), “melhor vilão” (Jeffrey Dean Morgan pelo seu Negan em The Walking Dead), o “tearjerker” (o prémio de puxar à lágrima com uma cena da série This is Us a vencer) e o prémio MTV Generation, para o franchise Velocidade Furiosa.

Pop mais pop não há, com sinais enviados para o futuro com o prémio Next Generation para Daniel Kaluuya do filme de terror acabado de estrear em Portugal Foge, e com categorias que não enganam quanto ao foco dos MTV Movie & TV Awards – “Trending”, ou a categoria que escolhe momentos virais criados na televisão para viver fora dela nas redes sociais. O vencedor foi a versão de Channing Tatum de Run The World (Girls), de Beyoncé, no popular programa da MTV Lip Sync Battle, contra momentos como a ida de Lady Gaga ao Carpool Karaoke de James Corden ou o sketch em que Melissa McCarthy imita o porta-voz da Casa Branca Sean Spicer no Saturday Night Live; mas também frases que se tornam memes como a de uma adolescente rebelde no programa de Dr. Phil ou a reacção de Winona Ryder nos prémios Screen Actors Guild.

Sensível à juventude, às causas e ao momento, o evento distinguiu ainda como Melhor História Americana a contada pela série Black-ish, numa categoria cheia de diversidade — Fresh Off the Boat, Jane the Virgin, Moonlight e Transparent. E fiel à sua natureza, recebeu em apoteose o elenco de 13 Reasons Why, a série que num mês se tornou num fenómeno, e aproveitou o final da cerimónia para um novo trailer do próximo blockbuster da temporada, Wonder Woman.

A cerimónia foi apresentada pelo actor Adam Levine e contou com actuações de Big Sean ou Pitbull, entre outros.

