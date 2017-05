Bill Clinton vai lançar um romance sobre a Casa Branca

O antigo presidente dos EUA Bill Clinton vai lançar o seu primeiro romance. O tema, como não poderia deixar de ser, é a Casa Branca.

O anúncio foi feito esta segunda-feira e, segundo a BBC, o lançamento do livro President is Missing (em português, o Presidente está desaparecido) está marcado para Junho do próximo ano.

A obra vai ter “detalhes que apenas um Presidente pode saber”, dizem as editoras Alfred A Knopf e Hachette citadas pela BBC.

“Trabalhar num livro sobre um Presidente em funções, baseando-me no que sei sobre o trabalho, vida na Casa Branca, e a forma como Washington trabalha, tem sido muito divertido”, afirmou Clinton.

A obra tem a co-autoria do escritor James Patterson, autor de mais de 130 obras, na sua maioria de suspense e policiais. “Trabalhar com o Jim tem sido fantástico. Sou fã dele há muito tempo”, acrescentou ainda o antigo Presidente norte-americano.

