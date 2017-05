Franceses já votam na batalha decisiva entre Macron e Le Pen

Depois de uma campanha tumultuosa, repleta de escândalos e surpresas, os eleitores franceses começaram a votar este domingo para escolherem o seu próximo Presidente, entre uma linha centrista e pró-União Europeia, representada por Emmanuel Macron, ou eurocéptica e anti-imigração, personificada por Marine Le Pen.

As sondagens que foram sendo feitas nas últimas semanas apontaram para o favoritismo de Macron, um ex-ministro da Economia de 39 anos que pretende unir a esquerda e a direita enquanto resiste a uma vaga mais radical que culminou com a vitória do “sim” no referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia e a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais nos Estados Unidos.

Mas se se registar uma surpresa este noite, após o encerramento das urnas, e a candidata da Frente Nacional vencer, então o próprio futuro da União Europeia poderá ficar em causa.

Emmanuel Macron, defensor de uma maior desregulação da economia francesa e de um aprofundamento da integração do país na União Europeia, tem registado uma vantagem média de 25 pontos percentuais em relação a Marine Le Pen nas sondagens.

As sondagens que antecederam a primeira volta das eleições, em Abril, revelaram-se correctas – com a passagem à segunda volta de Macron e Le Pen –, e os mercados financeiros reagiram bem ao aumento da vantagem do centrista em relação à candidata da extrema-direita após o debate televisivo realizado a meio da semana.

Apesar de tudo, numa campanha em que os favoritos iniciais foram caíndo uns após os outros, Le Pen e as suas propostas de encerramento das fronteiras e saída do euro estão mais perto do que nunca do poder do que a extrema-direita alguma vez esteve na Europa Ocidental desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Mesmo que as sondagens voltem a acertar, e Emmanuel Macron vença as eleições deste domingo com uma margem confortável, o centrista já admitiu que não terá nenhum período de graça.

A abstenção pode ser muito elevada, e perto de 60% dos eleitores que pensam em votar neste domingo dizem que só o farão para travarem a vitória de Marine Le Pen, e não porque apoiam Macron, um ex-banqueiro que passou para a política.

“A provável vitória não será um cheque em branco para Emmanuel Macron”, disse o instituto de sondagens Odoxa num comunicado. “Uma imensa maioria não estará a apoiá-lo com toda a convicção.”

Legislativas em Junho

Para além disso, a eleição deste domingo não será o fim da batalha entre uma linha mais tradicional e outra mais extremista em França, já que as eleições legislativas do próximo mês são igualmente cruciais.

Assim que as presidenciais fiquem resolvidas, as atenções vão virar-se imediatamente para a dúvida sobre se o vencedor será capaz de contar com uma maioria parlamentar para exercer o cargo. De acordo com a primeira sondagem, publicada esta semana, esse objectivo está ao alcance de Emmanuel Macron.

Mas muito vai depender do resultado de cada um dos candidatos este domingo – a sobrinha de Marine Le Pen, Marion Marechal-Le Pen, disse ao diário L’Opinion que um resultado de 40% seria uma “vitória estrondosa” para a Frente Nacional.

Seja quem for o vencedor, será aberto um novo capítulo na política francesa. Os maiores partidos da esquerda e da direita – o Partido Socialista e Os Republicanos – governaram o país nas últimas décadas, mas sofreram derrotas humilhantes na primeira volta destas eleições.

A campanha foi assolada por outra surpresa, na noite de sexta-feira, quando foram publicados na Internet documentos da campanha de Emmanuel Macron, incluindo e-mails e informações sobre transacções bancárias.

As 67 mil mesas de voto abriram às 8h (7h em Portugal continental). As primeiras estimativas serão avançadas às 20h (19h em Portugal continental), assim que todas as secções de voto estejam encerradas. Mais de 50 mil polícias vão estar a trabalhar este domingo e a segurança será a maior preocupação, depois dos ataques terroristas nos últimos dois anos e meio em cidades como Paris e Nice que fizeram mais de 230 mortos.

